Bild: пилотам немецких ВВС не хватает лётной практики

Нехватка самолётов в немецких ВВС приводит к тому, что почти половина пилотов не имеет возможности совершить необходимое количество учебных полётов, пишет Bild. Издание отмечает, что воздушные силы являются ахиллесовой пятой бундесвера: согласно данным 2018 года, менее половины самолётов Люфтваффе находилось в пригодном для полётов состоянии.
Правительство Германии опубликовало данные о подготовке пилотов немецких ВВС, сообщает Bild. Выяснилось, что в 2018 году лишь 512 из 875 лётчиков совершили достаточное количество учебных полётов.
Издание пишет, что основной причиной недостаточного количества тренировок является нехватка самолётов. Между тем, предписания НАТО гласят, что за год пилот должен накапливать 180 лётных часов (при этом из них только 40 часов можно выполнить на симуляторе).
Депутат от партии «Свободные демократы» Александр Ламбсдорфф призвал нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр как можно скорее заняться улучшением ситуации. Политик считает, что в противном случае квалифицированные пилоты будут покидать ряды бундесвера. Bild напоминает, что в 2018 году из немецких ВВС уволились сразу шесть пилотов.
Воздушные силы являются ахиллесовой пятой немецкой армии, отмечает издание. По состоянию на 2018 год, менее половины боевых самолётов «Торнадо» и «Еврофайтер» были пригодны для полётов. Проблемы возникают из-за нехватки запчастей — это особенно актуально для «Торнадо», состоящего на вооружении уже более 30 лет.
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