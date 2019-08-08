Welt: бундесвер вооружили мотыгами и бросили на борьбу с сорняками

Немецким солдатам поручили выполнение очень «важной» и «необычной» миссии, сообщает немецкий телеканал Welt. Они должны выполоть все сорняки и убрать всю грязь в окрестностях города Иккермюнде. Большой плюс заключается в том, что в отличие от боевых операций за границей на это задание их отправили в полном обмундировании, снабдив всем необходимым: и лопатами, и мотыгами.

Бундесвер. Снаряжение до сих пор оставляет желать лучшего, истребители едва справляются с учебными полётами, подлодки и фрегаты сидят на мели, а всё необходимое для операций за границей приходится закупать на частные деньги. И это всего лишь короткий список проблем. И хотя конституционная обязанность не предусматривает участие в операциях внутри страны, всё же войска стоят на пороге важной «битвы».

Обсуждение положения на фронте. Боевые товарищи из четвёртой роты мотопехотного батальона 413 стоят навытяжку. Их противник — сорняки и грязь в городе Иккермюнде. Задействовать солдат внутри страны можно только в исключительных случаях, например, при катастрофах или в рамках взаимной помощи. Эта необычная операция стала возможной благодаря сотрудничеству бундесвера с городом Иккермюнде.

ЮРГЕН КЛИВЕ, мэр города Иккермюнде: Это связано с тем, что мы в Иккермюнде, конечно же, не используем средства для уничтожения сорняков. Поэтому всё приходится делать вручную. А на такой площади паре коллег со строительного двора с таким объёмом работы не справиться.

Рыть ямы, копать песок и строить стены. Что защита страны, что украшение города — требования одни и те же. По плану навести порядок на самом крупном морском курорте в Щецинском заливе собираются за два с половиной дня. От этого выиграют все. Иккермюнде получает очки в гонке за звание «Самого красивого посёлка», а бундесвер завоёвывает симпатии.

НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ: Когда люди проходят мимо, они нам улыбаются, начинают с нами разговаривать.

ДРУГОЙ НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ: Когда держишь в руках совок или лопату, можно натереть на пальцах пару мозолей, но ничего страшного в этом нет.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Очень мило с их стороны, что они нам помогают. Работы очень много.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Да это просто супер! Я сначала подумал, что это какие-то разнорабочие в униформе, которые за один евро в час трудятся.

Денежное довольствие у солдата всё-таки чуть больше, чем один евро в час. Так или иначе, одно борцы с сорняками в униформе доказали: со снаряжением в войсках дела обстоят не так уж и плохо. Мотыги, по крайней мере, в прекрасном состоянии.

Дата выхода в эфир 07 августа 2019 года.