Welt: оплошность бундесвера вскрыла его критическое состояние

Ведомство, отвечающее за снабжение и оснащение бундесвера, допустило досадную оплошность в процессе приобретения новых тяжёлых вертолётов на сумму €5,6 млрд. Секретные данные были по ошибке разосланы не только выбранным поставщикам, но и всем компаниям, участвовавшим в тендере. Этот инцидент создаёт угрозу безопасности Германии и показывает, в каком критическом состоянии находится бундесвер, пишет немецкая газета Die Welt.

В Федеральном ведомстве по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера (BAAINBw) в Кобленце, осуществляющем закупки для немецкой армии, обстановка сейчас нервная и напряжённая, пишет газета Die Welt.

В своём первом заявлении в качестве нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала, что средства, предоставляемые в распоряжение бундесвера, должны поступать на нужды персонала и оснащение быстрее и с меньшим количеством неувязок. Поэтому после летнего перерыва она сделает предложение по улучшению организации закупок и снабжения. Это напрямую касается ведомства BAAINBw, насчитывающего свыше 10 тыс. сотрудников, главная задача которых состоит в оснащении бундесвера эффективной и надёжной техникой. Самолётами, которые летают, кораблями, которые плавают, и танками, которые ездят, отмечает немецкая газета.

По мнению автора статьи Торстена Юнгхольта, невозможно отрицать, что в отношении этого ведомства необходимо что-то предпринимать. При совершении закупок в Кобленце постоянно возникают «необъяснимые ошибки», пишет корреспондент издания. Например, это касается самого неотложного и дорогостоящего на данный момент оборонного проекта по тяжёлым транспортным вертолётам для немецкой авиации.

Как напоминает Die Welt, бундесвер уже десять лет планирует заменить введённые в эксплуатацию ещё в 70-е годы вертолёты CH-53 компании Sikorsky на современные модели. Это срочно необходимо: в прошлом году из 71 вертолёта бундесвера в дееспособном состоянии были лишь 16.

После долгих обсуждений в декабре 2017 года, наконец, было решено приобрести от 45 до 60 новых вертолётов одной из представленных на рынке моделей. Бундестаг с трудом согласился выделить на это из бюджета страны €5,6 млрд, после чего ведомство по оснащению бундесвера объявило о проведении тендера.

Из более чем 20 предприятий Европы и США, подавших заявку на производство вертолётов для немецкой армии, после проведения испытаний на пригодность в итоге остались два: американский концерн Sikorsky с его новейшей моделью CH-53К King Stallion и Boeing с модернизированным вариантом CH-47 «Чинук» — только они удовлетворяли всем требованиям бундесвера.

Следующим шагом в процедуре присуждения контракта должна была стать отправка официального запроса из ответственного ведомства бундесвера, чтобы до 16 декабря обе фирмы представили конкретные варианты на рассмотрение. Для этого BAAINBw должно было снабдить их всей необходимой информацией, включая оценки возможной стоимости и подробные технические требования. Из-за большого объёма данных обеим фирмам должны были прислать ссылки для скачивания файла, содержащего всю соответствующую информацию.

Вот тут-то в Кобленце и начались неприятности, пишет немецкая газета. По данным Die Welt, информацию получили не только Boeing и Sikorsky, но и все компании, участвовавшие в первом отборочном круге. На протяжении многих дней документы, содержащие секретную информацию, были доступны широкому кругу поставщиков и предприятий авиационной промышленности. О том, что что-то не так, в BAAINBw узнали только по указанию одной из этих компаний.

Это, в первую очередь, крайне неприятный инцидент, отмечает автор статьи. Высший земельный суд в Дюссельдорфе только что приговорил двоих сотрудников небольших оборонных предприятий к тюремному сроку за то, что они получили от одного из депутатов бундестага секретный проект финансового планирования Министерства обороны и передали его своим фирмам, причём речь шла в том числе и о тяжёлых транспортных вертолётах.

Два человека были признаны виновными в разглашении государственной тайны: они создали опасность тяжёлых последствий для внешней безопасности Германии, потому что документы могли попасть в руки иностранных сил. Теперь же бундесвер сам распространил секретные документы, передав их оборонным концернам по всему миру, подчёркивает немецкая газета. Если эти данные будут скопированы и пойдут дальше, что это будет означать для безопасности Германии?

Кроме того, возникает вопрос, какие последствия этот инцидент будет иметь для покупки вертолётов, продолжает Die Welt. Можно ли теперь считать процедуру присуждения контракта спорной с юридической точки зрения? Затянется ли реализация проекта? Возможно, нужно начинать всё заново? Как вообще могла произойти подобная ошибка? Со всеми этими вопросами журналист издания обратился к BAAINBw.

В ведомстве запрос от прессы сначала классифицировали как секретный документ только для служебного пользования. Затем в течение недели проводились проверки. В итоге пришёл ответ, в котором власти призывали журналистов проявить понимание относительно того, что ввиду проведения процедуры присуждения контракта дать ответы на эти вопросы сейчас невозможно. В то же время представитель ведомства уверяла, что процесс идёт по плану и в соответствии с законом.

С точки зрения депутата бундестага от партии АдГ Рюдигера Лукассена, «этот случай показывает, что BAAINBw безнадёжно перегружено проектами по снабжению такого масштаба». Также он подчеркнул: «Этот случай вскрывает, в каком критическом состоянии находится бундесвер».

Теперь перед Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит задача взять под контроль критическую ситуацию со снабжением армии. «В плачевном состоянии» пребывают не только транспортные вертолёты. Подводные камни обнаруживаются и в ходе таких сложных закупок, как в случае с новыми штурмовыми винтовками, и в подготовке спуска на воду парусного судна «Горх Фок» — не говоря уже о непринятых решениях по крупным проектам развития, таким как новые военные корабли, боевые танки или самолёты.

Новый министр обороны должна действовать — но как? Ещё её предшественница Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что структурные реформы BAAINBw представляют собой «важнейший политический приоритет», утверждает автор статьи. После долгой волокиты и внутренних споров она собиралась сообщить сотрудникам о планируемых изменениях. Это должно было произойти в июле, но тут фон дер Ляйен призвали в Брюссель, руководить Еврокомиссией — и с реформой в оборонной отрасли пока решили повременить.

То, что не удалось фон дер Ляйен за пять с половиной лет, Каррен-Бауэр хочет сделать за несколько недель. При этом она обращается к предварительным наработкам своей предшественницы. В конце концов, все экспертные рекомендации готовы. Однако всё не так просто, отмечает журналист издания.

За время пребывания в должности министра обороны Германии фон дер Ляйен собрала бессчётное количество экспертиз и организационных анализов. Большинство из них были сделаны консультантами предприятий, которые советовали именно то, что обычно рекомендуют государству внешние консультанты: приватизировать работу властей и перейти к другим правовым формам, чтобы избежать как бюрократических проволочек, так и парламентского контроля.

Как именно в конечном счёте поступит Крамп-Карренбауэр, пока неизвестно, а потому у сотрудников BAAINBw есть все основания для беспокойства — и неприятный инцидент с вертолётами едва ли обнадёживает, заключает Die Welt.