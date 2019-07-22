National Interest: прогресс в российском ВПК беспокоит Запад всё больше

Медленно, но верно военно-промышленный комплекс в России меняется, что вызывает серьёзное беспокойство на Западе. Как пишет The National Interest, сегодня Россия стала воплощением научных инноваций в эпоху космических технологий, и за этим пристально следят Пентагон, Госдеп и Белый дом.

В эпоху кибербезопасности и искусственного интеллекта технологии ведения войны также должны быть усовершенствованы. Как пишет The National Interest, вот уже несколько лет Россия уделяет большое внимание развитию своих военных технологий, и Пентагон, Госдеп и Белый дом пристально следят за российскими военными инновациями.

Россия стала воплощением научных инноваций в эпоху космических технологий. Кремль прекрасно понимает, что облик будущих войн будут определять такие конфликты, как Сирия, в которых будет принимать участие меньше пехоты, а большая часть боевых действий будет осуществляться с воздуха с помощью дронов.

Российские военные подумывают о прорывных технологиях с применением передовой и сложной робототехники. Постоянно совершенствуется вооружение беспилотных летательных аппаратов. Россия пытается обогнать другие страны, и ей это удаётся. У Москвы 4 тыс. беспилотников — второй по величине парк после США, — и она опережает Китай в этом отношении.

В прошлом россиянам не хватало боевых беспилотников, а Москва вела слишком мало боевых действий. Закупки дронов у Израиля имели смысл лишь до тех пор, пока Москва не пыталась заново изобрести велосипед, создавая для своей разведки аналогичные аппараты путём обратной инженерии. Однако Вашингтон намекает, что именно это делает Москва с беспилотным летательным аппаратом «Орион».

«Медленно, но верно военно-промышленный комплекс в России меняется. Это вызвало серьёзное беспокойство на Западе, особенно с учётом той напряжённости, которая существует между Москвой и Киевом», — пишет автор материала.

Не так давно монополия на самые передовые военные технологии принадлежала Соединённым Штатам, однако Россия полна решимости добиться военного превосходства, несмотря на санкции и усилия Вашингтона по предотвращению экспорта вооружений в Россию. Москва постоянно организует конференции, семинары и практикумы, посвящённые искусственному интеллекту, и пытается сделать инновации ИИ приоритетом своей оборонной программы. Министерство обороны выделяет на эту область исследований достаточно средств, и особенное внимание уделяет роботизированным системам искусственного интеллекта. Кремль пытается победить Запад, извлекая выгоду из своих инноваций в области искусственного интеллекта и превращая их в военные.

«Бывший посол США в России Майкл Макфол охарактеризовал нынешнюю фазу российско-американских отношений скорее как «горячий мир, а не холодную войну». Во время холодной войны началась гонка вооружений, и хотя то, что сейчас происходит, — не совсем холодная война, можно с уверенностью сказать, что идёт своего рода гонка вооружений», — заключает автор материала.