Spiegel: повышая расходы на оборону, Франция хочет добиться «стратегической автономии» от США

Повышение Францией военных расходов связано со стремлением перестать быть «пассивным наблюдателем» в споре США и Китая и начать отстаивать собственные интересы, пишет Der Spiegel. Акцент делается на развитии военно-космических технологий и подводного флота. При этом Париж рассчитывает на помощь со стороны Германии, однако в Берлине, имеющем тесные военные связи с США, не так много сторонников идеи «стратегической автономии».

В последнее время Эммануэль Макрон организует одно военное шоу за другим, пишет Der Spiegel. 14 июля, в день взятия Бастилии, он участвовал в презентации новой подводной лодки Suffren, затем объявил о создании национального командования космическими войсками в рамках французских ВВС, а также принимал военный парад, в котором участвовали солдаты из 10 европейских стран. Таким образом французский президент хотел показать своё видение общей европейской армии, отмечает издание.

При этом у Парижа есть и долгосрочный план. По словам военного эксперта Паскаля Бонифаса, сейчас у Европы есть два варианта действий: либо оставаться пассивным наблюдателем в дуэли между Китаем и США, либо начать отстаивать собственные интересы. Сам Макрон называет это «стратегической автономией», то есть способностью в случае чего обойтись без помощи Вашингтона.

В этой связи, создание командования космическими войсками является одним из шагов в направлении автономии. «Наша боеспособность за рубежом сегодня полностью зависит от космоса», — объясняет Ксавье Паско из парижского фонда стратегических исследований. Он также подчёркивает, что на развитие военно-космических технологий требуются миллиардные инвестиции.

С точки зрения французов, помощь в этой сфере может предоставить Германия. Проблема состоит в том, чтобы понять объёмы информации, которой можно обмениваться. Также обсуждается возможность французско-немецкого сотрудничества в строительстве подводных лодок, однако реализовать эту идею будет непросто, ввиду сложности конструкции. К примеру, субмарина Suffren состоит из 700 000 деталей, на сборку которых уходит 70 млн рабочих часов. Для сравнения, самолёт Airbus состоит из 100 000 деталей, для сборки которых требуется всего 50 000 рабочих часов.

Согласно данным издания, на сегодняшний день французские военные расходы выше немецких: они составляют 2% от ВВП страны (у Германии — 1,2%). До 2025 года Париж намеревается потратить на оборону €300 млрд. Остальным европейским странам придётся серьёзно нарастить свои военные бюджеты, если они хотят соответствовать французскому уровню. Впрочем, они могут и не считать концепцию «стратегической автономии» верной. К примеру в Германии, традиционно тесно связанной в военной сфере с США, у этой концепции мало сторонников.