L’Express: Макрона освистали на параде в честь Дня взятия Бастилии

Президента Франции Эммануэля Макрона, осуществлявшего объезд войск перед парадом в честь национального праздника страны, освистали участники движения «жёлтых жилетов», пишет L’Express. Как отмечает обозреватель издания, протестующие также попытались прорваться через полицейское оцепление, но были окружены силами правопорядка.

Президента Франции Эммануэля Макрона на объезде войск перед началом традиционного военного парада на Елисейских полях в честь Дня взятия Бастилии освистала группа протестующих, сообщает L’Express.

По данным газеты, группа, состоявшая из примерно сорока человек, которые «называли себя жёлтыми жилетами», попыталась прорваться на Елисейские поля через полицейский кордон, но была окружена силами правопорядка. Как можно видеть на кадрах, заснятых журналистами на месте происшествия, среди участников акции протеста фигурировал в том числе и один из лидеров «жёлтых жилетов» Эрик Друэ.

По данным L’Express, на Елисейских полях также были задержаны ещё два видных представителя движения — Жером Родригес и Максим Николь.

«Отсюда (с президентской трибуны. — ИноТВ) я ничего не услышал. Но не сомневаюсь, что некоторые люди захотели выразить своё мнение. Они это делают уже далеко не первую субботу (акции движения жёлтых жилетов проходят по субботам. — ИноТВ), и это знают все. Но важнее всего то, что парад прошёл хорошо, и что мы смогли выразить военнослужащим, в том числе и раненым в бою, своё признание и доверие», — заявил после завершения мероприятия присутствовавший на нём премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Вчера вечером в центре Парижа другая группа протестующих, некоторые из которых были облачены в жёлтые жилеты, также выразила недовольство в адрес господина Макрона, пока тот выступал с речью, говорится в материале. Митингующие, в частности, выкрикивали во время выступления лидера страны гневные замечания в адрес французского министра комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи — ранее СМИ уличили чиновника в том, что он, будучи председателем Национального собрания Франции (нижняя палата парламента. — ИноТВ), устраивал за государственный счёт роскошные ужины с друзьями, пишет L’Express.

Господин Макрон, осуществив вместе с начальником генштаба Франции объезд войск, отправился на президентскую трибуну на Площади Согласия, где кроме него присутствовали главы ряда европейских государств — в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, — а также его супруга Брижитт и несколько членов его правительства, включая и упомянутого Франсуа де Рюжи, отмечает обозреватель издания. Как подчёркивает журналист, для Макрона нынешний парад стал уже третьим с момента избрания в мае 2017 года.