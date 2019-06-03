BFM TV: «жёлтые жилеты» прогнали с Елисейских полей всех туристов

На Елисейских полях в Париже больше не осталось туристов, передаёт BFM TV. Как сообщает сайт телеканала, виной всему продолжающиеся акции «жёлтых жилетов», на которых привычными стали столкновения демонстрантов с полицией. Больше всего от оттока туристов страдают владельцы заведений, расположенных в этом знаковом для Парижа месте, отмечается в статье.

«Самый красивый проспект в мире» лишился своих туристов, пишет сайт BFM TV. После начала протестов «жёлтых жилетов» в средине ноября прошлого года улицы и магазины вокруг Елисейских полей в Париже пустеют, а общественный транспорт прекращает работу. «Вот уже много месяцев квартал работает в замедленном режиме, к большому разочарованию коммерсантов», — отмечает издание.

«Все опустело. Нет никого. Мы приходим по субботам и задаёмся вопросом, зачем мы приходим, к чему нам открываться. Здесь гораздо больше представителей сил правопорядка, чем клиентов», — сокрушается управляющая ювелирного магазина на Елисейских полях Отилия Пиментель.

Как поясняет сайт телеканала, прохожие покинули это знаковое для французской столицы место после того, как оно стало ареной еженедельных столкновений между «жёлтыми жилетами» и представителями правоохранительных органов. При этом торговцы пытаются минимизировать ущерб, полученный вследствие существенного падения продаж. По словам сотрудницы одного из бутиков Надин Робин, по субботам выручка магазина падает как минимум на 50%.

«Коммерсанты на пределе», — отмечает BFM. Директор ресторана, принадлежащего группе Pierre Hermé, признаётся, что ему пришлось внести изменения в рабочее расписание сотрудников, то есть открывать заведение по субботам позже и в ограниченном составе, чтобы избежать ситуации, в которой «персонал ничем не занят».

В субботу. Когда в Париже проходит 29-я по счёту акция «жёлтых жилетов», торговцы задаются вопросом, продолжат ли туристы бойкотировать Елисейские поля. Как сообщает издание, проведение демонстрации в этом месте снова было запрещено, а все станции метро, примыкающие к проспекту, закрыты.