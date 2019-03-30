Le Monde: французские банкиры обратились к «жёлтым жилетам» с просьбой прекратить погромы

Главы крупнейших банков Франции обратились на страницах Le Monde к участникам движения «жёлтых жилетов» с требованием прекратить погромы банковских отделений и агрессию в отношении сотрудников учреждений. По словам авторов обращения, между обоснованными требованиями протестующих и преступными действиями есть граница, и она была пересечена.

Главы крупнейших французских банков обратились на страницах Le Monde к участникам протестного движения во Франции. Движение «жёлтых жилетов» пролило свет на глубокий раскол во французском обществе и необходимость приблизить власть к потребностям людей, привлечь внимание к проблеме «опустынивания» территорий страны, признают представители банков.

«Но между обоснованными требованиями и неслыханными актами преступности и насилия есть граница, и эта граница была пересечена», — замечают авторы публикации, добавляя, что агрессивные действия в отношении предпринимателей, местных жителей, представителей правопорядка и журналистов со стороны протестующих «нельзя оправдать ничем».

Как напоминают банкиры, в течение последних месяцев жертвами вандалов, грабителей и поджигателей стали сотни банковских отделений, расположенных в центральной части французских городов, а их сотрудники столкнулись с физическими угрозами. «Мы не можем потерпеть, … чтобы жизнь наших сотрудников и клиентов подвергалась угрозе», — подчёркивается в статье.

«Мы считаем, что пришло время всем осудить действия, совершаемые по отношению к банками, и напоминить, что у французской банковской сферы есть лицо — их у неё 366 200. Это лица женщин и мужчин, работающих в банковских структурах по всей Франции, в 37 тыс. отделений, ежедневно выходящих на службу местной и национальной экономики», — пишут авторы публикации. Совершать нападки на банки, по их мнению, значит наказывать частных клиентов, торговцев, предпринимателей, вредить проектам, от которых зависит долгосрочное развитие страны и населения.

Вопреки стереотипам, французские банки имеют хорошую репутацию среди граждан и вносят свой вклад в экономическое развитие государства, способствуя росту рабочих мест и процветанию городов, финансируя предприятия, как во Франции, так и за рубежом. Кроме того, французские банки — один из главных источников налогов в бюджете страны, а также незаменимые помощники населения в вопросе перехода на экологичное потребление — именно банки предлагают гражданам финансировать покупку экологически чистого транспорта или менее энергозатратного оборудования для дома, подчёркивается в статье.

«Необходимо немедленно положить конец разгулу несправедливого насилия», — предупреждают главы французских банков, добавляя, что требуют создания условий для продолжения работы банков и предприятий торговли в «полной безопасности и спокойствии на благо своих клиентов».