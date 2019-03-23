Le Figaro: власти Франции встретят погромщиков беспрецедентными мерами безопасности

Французские власти намерены не повторять ошибку прошлых выходных и серьёзно усилить меры безопасности в преддверии XIX акта протестов «жёлтых жилетов», пишет Le Figaro. Как напоминает издание, во время предыдущей акции главная улица Парижа, Елисейские поля, стала жертвой разгрома со стороны 7 тыс. экстремистов. На этот раз правительство объявило о «нулевой безнаказанности» за агрессивные действия и решило вывести на улицы военных.

После погромов в Париже в прошлую субботу Министерство внутренних дел Франции хочет «быть на высоте» в преддверии XIX акта протестов, пишет Le Figaro. Как напоминает издание, в прошлый раз 2 тыс. полицейских оказались выбиты из колеи прибытием 7 тыс. «впавших в ярость» демонстрантов, устроивших разгром на «красивейшей улице в мире» — Елисейских полях.

На этот раз для охраны центров французских городов будут привлечены около ста подразделений сил быстрого реагирования (около 10 тыс. человек) вдобавок к местным полицейским отрядам. В Ницце, куда должен прибыть с визитом китайский лидер Си Цзиньпинь, префект потребовал усиления мер безопасности и установки двух водомётов.

В столице ожидают прибытия десятков отрядов спецназа и эскадронов жандармерии быстрого реагирования. Однако, как отмечает издание, стратегия властей по поддержанию порядка меняется. Вместо того, чтобы размещать силы правопорядка в разрозненных точках, новый префект полиции разделит Елисейские поля на несколько секторов, в каждом из которых правоохранительные органы получат достаточную свободу действий.

«На этот раз будет больше пистолетов с резиновыми пулями. В распоряжении полиции будут пневматические ружья LBD40, оснащённые самыми мощными снарядами», — «с радостью» отмечает сотрудник управления полиции Парижа. «Назначенный с целью закрутить гайки в обновлённой командной инстанции, новый префект Дидье Лальман не испытывает никаких душевных терзаний», — замечает автор статьи.

Что касается использования на протестной акции антитеррористических подразделений военной операции «Sentinelle», эта практика не нова: солдаты уже участвовали в охране стратегически важных объектов в ходе операций по борьбе с терроризмом, пояснил глава полицейского управления.

При этом, как отмечает криминалист Кристоф Сулле, экстремисты-погромщики могут и не решиться повторить устроенное на прошлой неделе. «Если они полагают, что достигли своих целей, они не придут во второй раз», — полагает эксперт. Однако, хотя сегодняшняя акция, вероятно, станет всего лишь «раундом наблюдения», полиция остаётся бдительной, пишет газета.

Как передаёт издание, число протестующих на этой акции, проходящей под пристальным наблюдением сил правопорядка, предугадать как никогда сложно. Вероятно, объявление министра внутренних дел о «нулевой безнаказанности» отпугнёт некоторых от выхода на улицу, однако самые убеждённые воспримут его как повод «не сдаваться». Такова, к примеру, позиция одного из лидеров движения «жёлтых жилетов» Максима Николля. «Вы можете выводить армию, а я всё равно буду каждые выходные выходить на демонстрации», — заявил Николль в ответ на усиление правительством мер безопасности .

По словам издания, субботняя акция станет проверкой как для правительства страны, обещавшего быть «непреклонным», так и для движения «жёлтых жилетов». Пристальнее всего будут наблюдать за событиями в Париже: решатся ли протестующие выйти на Елисейские поля, несмотря на запрет проводить акцию в этом месте? Запрещённые для проведения демонстраций зоны появляются, тем временем, по всей стране, в том числе, в Ницце, Меце, Руане и Тулузе, однако представители протестного движения заявляют о своём намерении проигнорировать запрет. Так, в Бордо запрет на собрания на площади Пей-Берлан действует уже несколько месяцев, однако, по словам газеты, его соблюдение оставляет желать лучшего.