Figaro: французские политики критикуют власти за решение использовать военных против «жёлтых жилетов»
Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон возмущён намерением правительства прибегнуть к помощи военных во время следующей акции протеста «жёлтых жилетов» в субботу 23 марта, пишет Le Figaro.
Речь идёт о решении задействовать силы, участвующие в военной операции Sentinelle, которая проводится в Иль-де-Франс с января 2015 года и основной целью которой является защита территории от терроризма. В данном же случае, как предполагается, военные должны будут обеспечить безопасность зданий во время возможных беспорядков.
«Вы с ума посходили, вы собираетесь расставить военных перед общественными зданиями! Делать это в корне неправильно», — негодовал Меланшон на дебатах в эфире одного из французских каналов. Ему возразил известный центрист, возглавляющий союзное мажоритарной партии «Вперёд, Республика!» Демократическое движение, Франсуа Байру: «Тут кое-кто пытается представить то, что и так происходит на всех вокзалах и во всех аэропортах, как откровенно революционную идею».
Меланшон в свою очередь напомнил оппоненту, что поддержанием общественного порядка должна заниматься полиция, а не военные — их задача заключается в борьбе с террористами, а не с «жёлтыми жилетами». Затем глава «Непокорённой Франции» отметил, что с момента начала протестов пострадало уже немало человек, и призвал к отставке министра внутренних дел Кристофа Кастанера.
Позицию Меланшона разделяет и лидер Национального объединения, ранее известного как Национальный фронт, Марин Ле Пен. Она также считает, что армия задействуется «против врага, против террористов, которые являются врагами», а не против народа.
«Вы хотите объединить французов или усилить их возмущение?» — поинтересовался первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор.
Как отмечает Le Figaro, после субботней волны протестов в Париже, в которой приняли участие 8,5 тыс. мародёров, власти стремятся «восстановить свой авторитет» и уже в понедельник объявили о новых мерах: об отставке префекта полиции Парижа, о запрете на проведение акций в важных исторических местах и о мобилизации военных. А в преддверии возможных новых столкновений премьер-министр страны Эдуар Филипп отменил свою поездку в заморский регион Гвиана.
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