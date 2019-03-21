Figaro: французские политики критикуют власти за решение использовать военных против «жёлтых жилетов»

На недавних дебатах ряд французских политиков раскритиковал решение властей задействовать военных для сохранения общественного порядка во время следующей акции «жёлтых жилетов», сообщает Le Figaro. Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен напомнили, что армия в первую очередь должна применяться против врагов страны, а не против её же народа.

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон возмущён намерением правительства прибегнуть к помощи военных во время следующей акции протеста «жёлтых жилетов» в субботу 23 марта, пишет Le Figaro.

Речь идёт о решении задействовать силы, участвующие в военной операции Sentinelle, которая проводится в Иль-де-Франс с января 2015 года и основной целью которой является защита территории от терроризма. В данном же случае, как предполагается, военные должны будут обеспечить безопасность зданий во время возможных беспорядков.

«Вы с ума посходили, вы собираетесь расставить военных перед общественными зданиями! Делать это в корне неправильно», — негодовал Меланшон на дебатах в эфире одного из французских каналов. Ему возразил известный центрист, возглавляющий союзное мажоритарной партии «Вперёд, Республика!» Демократическое движение, Франсуа Байру: «Тут кое-кто пытается представить то, что и так происходит на всех вокзалах и во всех аэропортах, как откровенно революционную идею».

Меланшон в свою очередь напомнил оппоненту, что поддержанием общественного порядка должна заниматься полиция, а не военные — их задача заключается в борьбе с террористами, а не с «жёлтыми жилетами». Затем глава «Непокорённой Франции» отметил, что с момента начала протестов пострадало уже немало человек, и призвал к отставке министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

Позицию Меланшона разделяет и лидер Национального объединения, ранее известного как Национальный фронт, Марин Ле Пен. Она также считает, что армия задействуется «против врага, против террористов, которые являются врагами», а не против народа.

«Вы хотите объединить французов или усилить их возмущение?» — поинтересовался первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор.

Как отмечает Le Figaro, после субботней волны протестов в Париже, в которой приняли участие 8,5 тыс. мародёров, власти стремятся «восстановить свой авторитет» и уже в понедельник объявили о новых мерах: об отставке префекта полиции Парижа, о запрете на проведение акций в важных исторических местах и о мобилизации военных. А в преддверии возможных новых столкновений премьер-министр страны Эдуар Филипп отменил свою поездку в заморский регион Гвиана.