Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

Спустя пять месяцев после своего возникновения движение «жёлтых жилетов» претерпело значительные изменения, пишет Le Monde. Сегодня оно меньше по размеру, агрессивнее и полно противоречий, отмечает издание. При этом власти до сих пор не в силах ни классифицировать протестующих, ни предсказать будущее движения, ни определить, когда оно подойдёт к концу, подчёркивает газета.

Спустя пять месяцев после своего возникновения движение «жёлтых жилетов» претерпело значительные изменения, пишет Le Monde. Из масштабного социального движения, в основе которого лежали в основном экономические требования, «жёлтые жилеты» превратились в гораздо меньшее по размеру, разномастное и более агрессивное течение.

Если в начале протестов агрессивные действия исходили от активистов ультра-правого и ультра-левого толка, затесавшихся в ряды протестующих, сегодня их модель поведения стали копировать и сами «жёлтые жилеты». Власти страны, «обезоруженные» настойчивостью демонстрантов, даже изобрели для описания этих новых активистов новый термин: «ультра-жёлтые».

«Ему конца не видно», — «вздыхает» источник издания в полицейских кругах в ответ на вопрос о продолжительности движения. Несмотря на то что с начала ноября количество протестующих, выходящих на субботние акции, сократилось с 288 тыс. до нескольких десятков тысяч, еженедельные демонстрации не прекращаются.

«Протестующие не только продолжают договариваться о еженедельных акциях, отныне они смотрят дальше, за месяц объявляя об этапах, призванных стать самыми «горячими», — отмечает газета. Так, силы правопорядка уже обеспокоены призывами к сбору, намеченному на конец августа и приуроченному к саммиту «Большой семёрки», который состоится в этот период в Биаррице.

При этом большинство «жёлтых жилетов», покинувших площади, сделали это не из-за отказа от убеждений или убедительности мер, принятых правительством, подчёркивает Le Monde. Многих попросту одолела усталость, настигли домашние дела или профессиональные обязанности или же обескуражили ссоры между лидерами движения. Ещё одним фактором устрашения стали «полицейские репрессии»: множество «жёлтых жилетов» были впечатлены количеством активистов, пострадавших от применения полицейскими светошумовых гранат и пневматических ружей, в то время как другие не захотели принимать участие в агрессивных акциях экстремистов. Тем не менее, даже отсутствуя на площадях, бывшие демонстранты продолжают сочувствовать движению и интересоваться политикой, а значит, при случае могут снова выйти на улицы, предупреждает газета.

Для того чтобы движение продолжило существование, «жёлтые жилеты» поставили себе две цели: «оставаться заметными» и убеждать оставшихся сторонников продолжать мобилизацию. Для поддержания «заметности» протестующим пришлось сменить тактику: в частности, перейти от общенациональных акций к региональным, отказаться от оккупации площадей, а также начать участвовать в других общественных акциях, к примеру, против закрытия государственных учреждений, крупных проектов реновации или в поддержку заботы об окружающей среде.

Если в момент возникновения движения «жёлтых жилетов» своим успехом оно было частично обязано активности праворадикальных группировок, сегодня их место заняли леворадикалы, отмечает издание. Именно они несут ответственность за рост агрессии в ходе субботних акций. «Агрессия обычно происходит там, где есть леворадикалы, поскольку само определение левого радикализма подразумевает требования в агрессивной форме», — поясняет источник газеты в государственных структурах.

При этом в рядах «жёлтых жилетов» у этих леворадикальных погромщиков есть как противники, так и сторонники, берущие их методы на вооружение. По словам полицейских, отличить «ультра-левых от ультра-жёлтых» становится всё труднее. «Вторые лучше умеют скрываться от сил правопорядка, но это ненадолго», — замечает в беседе с Le Monde один из полицейских.

В глазах наблюдателя, взирающего на «жёлтые жилеты» с осторожностью, движение «выживает» за счёт внимания СМИ и «чувства несправедливости», подпитываемого полицейским насилием. При этом от протестов против повышения цен на топливо цели протестующих сместились в сторону требования отставки президента Эммануэля Макрона. Однако, по мнению обозревателей, речь идёт об «отказе считать легитимным государство, его представителей и структуры в том виде, в котором они сейчас действуют».

В то же время, как отмечается в статье, движение «жёлтых жилетов» крайне неоднородно, и требования его членов часто разнятся. В частности, разногласия касаются отношения к мигрантам: если леворадикалы провозглашают себя «ксенофилами», то многие из «жёлтых жилетов» относятся к мигрантам гораздо более враждебно — что отличает движение от других, подобных ему, которые в последние 40 лет разворачивались под «левыми» знамёнами.

Это «политическое многообразие» ломает привычные схемы разведывательных служб, испытывающих затруднения в попытке отнести движение «жёлтых жилетов» к определённой категории. По той же причине правоохранительные органы не берутся прогнозировать будущую трансформацию движения. «С самого начала они разрушают все возможные теории», — замечает представитель полиции.