Monde: «жёлтые жилеты» в поисках «второго дыхания» — людей приходит всё меньше

Неделю назад на акцию «жёлтых жилетов» по всей Франции пришло рекордно мало людей, но в эту субботу их было ещё меньше, пишет Le Monde. Это не помешало радикально настроенным участникам шествий устроить потасовки с полицией, в итоге есть пострадавшие с обеих сторон.

На прошлой неделе СМИ говорили о том, что на акцию «жёлтых жилетов» пришло меньше людей, чем когда-либо с начала движения 17 ноября. И вот, в эту субботу антирекорд снова был побит, пишет Le Monde. 26-я по счёту акция прошла в Нанте, Лионе, Монпелье и Париже. По оценкам МВД, по всей стране в ней приняли участие 18,6 тыс. человек. Однако активисты эту цифру оспаривают.

В Лионе столкновения с полицией случились почти сразу после начала шествия. Там силы правопорядка пытались держаться на близком расстоянии от головы колонны, но в них летели бутылки, камни и петарды. Пока о количестве пострадавших не сообщают, но как минимум один сотрудник спецслужб ранен и одному участнику демонстрации разбили нос.

Как и в Лионе, в Нанте также власти выделили места в центре города, куда активистам было запрещено приходить. Там в акции приняли участие 2 тыс. человек, и 500 из них были радикалами. Поэтому власти позаботились о том, чтобы были приняты исключительные меры. Уже в 3 часа дня для разгона демонстрации там применили слезоточивый газ. В это время в представителей сил правопорядка полетели разные предметы, так что они в ответ стали применять травматическое оружие Flash-ball. Судя по всему, как минимум один человек от него пострадал, и ему понадобилась медицинская помощь.

В Монпелье на улицы вышло 1,3 тыс. человек, но всё, наоборот, прошло мирно. Люди фотографировались на весеннем солнце, играли музыканты.

В Париже акция прошла под дождём. Началась она от университетского района Жюссьё — так её участники хотели выразить солидарность с преподавателями, которые выступают против нового закона об образовании. При этом доступ к кварталу, где находится президентский дворец и Национальная ассамблея, был закрыт, равно как и перекрыт подход к Нотр-Даму. Такие закрытые для доступа зоны были и в центре Лилля, Дижона, Тулузы и Орлеана.

В преддверии приближающихся общеевропейских выборов, а также полугодового юбилея еженедельных акций «жёлтых жилетов» они ищут своё второе дыхание, пишет Le Monde.