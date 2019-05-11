Le Figaro: Макрон превращается из либерала в государственника

С течением президентского срока Эммануэль Макрон постепенно забывает о «либеральных» предвыборных обещаниях и проводит политику усиления роли государства в жизни страны, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, отныне цель французского правительства — не предоставлять средства для решения проблем, а решать их самостоятельно во всех сферах общественной жизни. Это констатация поражения правового государства, на смену которому отныне приходит социальное, уверена газета.

После шестимесячного затишья, связанного с кризисом «жёлтых жилетов», политическая жизнь во Франции возобновилась, сконцентрировавшись на вопросе: «Изменился ли Эммануэль Макрон?», которым задаются все политические игроки, независимо от убеждений, пишет обозреватель Le Figaro Бертилль Байар.

Однако, как отмечает автор, в этих рассуждениях не затрагивается другой вопрос, связанный с «макронизмом»: тот факт, что с течением президентского срока лидер Франции всё дальше уходит от либерализма и склоняется в сторону идеологии сильного государства. Так, меры, объявленные главой государства в ходе пресс-конференции 25 апреля, свидетельствуют не только о дополнительных бюджетных расходах, которые составят, по оценкам, от €17 млн до €25 млн, но и о расширении сферы влияния государства.

Наиболее яркий пример — объявленная реформа семейных фондов, которые получат статус государственных структур, гарантирующих выплаты алиментных пособий. Это благое намерение, однако оно знаменует собой приход социального государства на смену правовому, замечает автор. Это констатация поражения правовой системы, неспособной заставить родителя содержать своего ребёнка.

Возможно, эта мера, призванная поддержать одиноких родителей в трудном положении, выглядит оправданным уходом от либеральных обещаний макронизма, однако отныне борьба со «слепыми зонами» публичной политики становится для Эммануэля Макрона и правительства во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом приоритетом, отмечает журналист.

Цель этого шага — приблизить действия государства к нуждам граждан, однако опасность состоит в том, что все проблемы в конечном итоге могут лечь на плечи государства, которое вынуждено будет разбираться со всеми разочарованиями и заполнять все проблемы в обществе. «Речь идёт о том, чтобы впредь не предоставлять средства для поиска решений, а находить решения впрямую и повсюду», — предупреждает обозреватель.

Как замечает Байар, на пресс-конференции Эммануэля Макрона больше спрашивали об исполнении президентских обязанностей, чем о его видении справедливой роли государства. Таким образом, в речах французского лидера «второй акт» президентского срока начинается с обещаний «лучшего» государства, без уточнений, будет ли его участие в жизни страны увеличиваться или уменьшаться.

Однако признаков централизации всё больше. Так, реформа социального обеспечения безработных была передана из ведения социальных партнёров правительства (представителей предпринимателей и трудящихся, — ИноТВ) в руки государства, сокращение числа чиновников уже не является целью, а государственный банк Bpifrance намеревается финансировать общественные проекты. Учитывая, что меры по либерализации экономики остаются точечными и скромными, становится очевидным, в какую сторону клонится баланс между либерализмом и этатизмом Эммануэля Макрона, заключает журналист.