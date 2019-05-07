Le Figaro: «проклятие двух лет» не обошло стороной и Макрона

Как и его предшественники на президентском посту, Эммануэль Макрон встречает вторую годовщину своего правления в состоянии непопулярности, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, у нового президента не оказалось «волшебной палочки» для решения проблем страны. И хотя сам он не теряет надежды восстановить утраченное доверие, сегодня эта задача выглядит невыполнимой, подчёркивает газета.

Как отмечает обозреватель Le Figaro Гийом Табар, вторая годовщина избрания на пост президента для лидеров Франции является своего рода «проклятием». Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд — все они встречали эту дату в состоянии непопулярности, «тяжёлым грузом» ложившейся на их способность к действию. При этом ни один из них не был способен «выпрямить уклон» и серьёзно укрепить свой рейтинг после падения — «будто президентский срок на деле длится всего два года, а после президент республики довольствуется лишь ролью резидента Елисейского дворца», подчёркивает автор статьи.

Может ли Эммануэль Макрон избежать этого проклятия, задаётся вопросом журналист. По его убеждению, последняя пресс-конференция главы государства показала его неготовность сложить полномочия вследствие кризиса «жёлтых жилетов» и исхода большого общенационального обсуждения.

Однако перед действующим главой государства стоят три трудности, в своё время парализовавшие его предшественников, предупреждает Табар. Первая из них — личного порядка. Поскольку «чары разрушены», восстановление утраченного доверия общества выглядит невыполнимой задачей. Как отмечает автор, находясь в ситуации «вечного маятника», французы наделяют каждого победителя президентской гонки качествами, противоположными его предшественнику.

В случае Макрона надежды возлагались не только на его молодость, но и на обещания радикальным образом поменять политические практики. «В который раз французы захотели верить, что с ним всё, наконец, заработает. Поскольку «старый мир» потерпел поражение, «новый мир» преуспеет. Спустя два года они выяснили, что у Макрона тоже не оказалось волшебной палочки», — констатирует журналист.

Тот факт, что президента перестают воспринимать как исключение и начинают относиться к нему, как к обычному явлению — «чувствительный момент» для Макрона, который до сих пор верит в возможность восстановить общественное доверие. Однако, по убеждению журналиста, именно «минимальное доверие к главе государства делает его политику кредитоспособной», а возвращение к прошлой популярности обречено на провал.

Другая трудность связана со словами и действиями президента. Как и его предшественники, на словах он обещает продолжить и даже ускорить реформы, однако по факту не желает больше «раздражать» население. Именно поэтому Макрон соглашается снизить налоги, обещает прислушиваться к посредникам между властью и обществом, предлагает новые социальные меры, однако расплывчато отвечает на вопросы о финансировании этих проектов и предпочитает молчать о структурных реформах, которые всё ещё необходимы для модернизации страны и её экономики. «Однако, как мы видели уже не раз, выставление на передний план популярных мер в ущерб жёстким является признаком руководства, которое отказывается от реформ, удовлетворяясь возможностью продержаться», — замечает автор.

Третью трудность представляет собой избирательная кампания в преддверии выборов в Европарламент. Претензия Макрона заключалась в том, чтобы вернуть Франции чувство предназначения, сделав её авангардом обновлённой Европы, и предложить народу новые идеалы. Однако воодушевление, с которым французского президента сначала приняли в ЕС, сменилось его изоляцией. Как Саркози и Олланду до него, Макрону пришлось взять на вооружение доводы о Европе, которая должна «защищать» и которую необходимо «менять» с этой целью. Эта потеря «воодушевляющей перспективы» — ещё один признак проклятия двух лет, заключает Табар.