Spiegel: Макрон «играет мускулами» в торговом споре с США, чтобы продавить свою линию в Европе

Нежелание Франции участвовать в торговых переговорах с США, с одной стороны, бесполезно, поскольку её единственный голос не сможет изменить решения ЕС: тем не менее за решением Макрона может стоять ряд причин, пишет Der Spiegel. Возможно, французский президент хочет заработать репутацию самого активного борца за климат. Также есть мнение, что Макрон «поигрывает мускулами», пытаясь продавить свои европейские предложения, отвергнутые ранее.

В минувший понедельник Франция отказалась от переговоров с США по поводу нового торгового соглашения, сообщает Der Spiegel. Официальная причина отказа заключается в выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату.

Один из советников президента Эммануэля Макрона заявил: «Это вопрос равного отношения в наших торговых связях, а также вопрос ценностей. Климатические нормы не должны действовать для одних и не действовать для других».

Однако, как отмечает издание, другие европейские страны не поддержали Францию и приняли предложение Еврокомиссии о начале новых торговых переговоров с Вашингтоном. Этот шаг был согласован Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Трампом ещё прошлым летом, уже после того, как президент США ввёл пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Der Spiegel пишет, что согласие Трампа на диалог, безусловно, улучшило ситуацию — чем же тогда обусловлен демарш Парижа?

Самым простым объяснением являются выборы в Европарламент, считает издание: особенно в свете того, что вето Франции против торгового договора с США будет бесполезно. Торговые вопросы в ЕС решаются по принципу квалифицированного большинства: следовательно, единственный голос «против» от Франции ничего не изменит. Возможно, Макрон хочет получить политических баллов как самый активный борец за климат, пишет Der Spiegel.

Впрочем, за решением Макрона может скрываться нечто большее, что может навредить Германии, отмечает издание. Ещё в прошлом сентябре французский президент потребовал от ЕС отклонять торговые отношения со странами, не уважающими принципы Парижского соглашения по климату. Таким образом, климатическая политика ставится выше торговой: в Германии же предпочитают не сталкивать эти два направления.

По мнению Der Spiegel, вырисовывается новая европейская политика Франции: с предложениями об углублении интеграции в рамках ЕС покончено — с точки зрения Парижа, они ни к чему не привели из-за бездействия партнёров, в том числе Германии. Теперь Макрон пытается укрепить единство Европы не изнутри, а за счёт давления снаружи. Именно поэтому он ввязывается в конфронтацию с теми, кого считает препятствием на пути интеграции, — в первую очередь, с Трампом и Великобританией.

Некоторые считают, пишет Der Spiegel, что «поигрывание мускулами» со стороны французского президента связано с намерением продавить свою линию в Европе, которая пока отвергала его предложения.