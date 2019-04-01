«Один, совсем один»: Le Parisien узнала о «смертельной усталости» Макрона, который «выжат как лимон»

Внешне энергичному президенту Франции Эммануэлю Макрону всё хуже удаётся скрывать свою «смертельную усталость» от одиночного правления страной, пишет Le Parisien. Приближённые французского лидера утверждают, что он находится на грани выгорания, и выражают обеспокоенность его состоянием, отмечает издание. При этом, по признанию очевидцев, ответственность за сложившуюся ситуацию отчасти лежит на самом президенте.

«Порой президент вздыхает», — пишет Le Parisen. Эти редкие проявления слабости со стороны главы Франции Эммануэля Макрона вызывают изумление у тех, кто становится их свидетелем, поскольку диссонируют с известным публике образом французского лидера и официальным повествованием о его выдающихся интеллектуальных способностях, выносливости и неиссякаемой энергии, отмечает издание.

При этом многие приближённые Макрона на условиях анонимности выражают обеспокоенность его состоянием и говорят об «усталости человека, измученного абсолютно одиночным правлением». Подойдя к важнейшему этапу своего президентского срока и готовясь огласить выводы, сделанные в ходе большого общенационального обсуждения, Макрон оказался «изнурён», констатирует газета. Знакомые президента отмечают, что глава государства «выжат как лимон» и «близок к выгоранию». «К счастью, его гримируют, иначе все увидели бы, как он смертельно устал», — признаётся один из помощников.

Супруга Макрона, которая видит его «без прикрас», серьёзно обеспокоена его состоянием и старается создать для него «иллюзию нормальной жизни». Так, после позднего возвращения Макрона с заседания Европейского совета в Брюсселе Брижит отпустила весь обслуживающий персонал и сама приготовила мужу на ужин обычный омлет — «как раньше», пытаясь ободрить его. «Но достаточно ли этого, чтобы компенсировать раскол на высшем уровне государства?» — задаётся вопросом издание.

Порой президент выходит из себя. Как-то раз, во время «нескончаемого» большого общенационального обсуждения в провинции, «осаждаемый вопросами» президент стал искать в зале своих советников, однако возле него никого не оказалось. Тогда глава государства с раздражением воскликнул: «Есть здесь кто-нибудь, кто работает на меня, кто может мне помочь?»

По мнению газеты, эта сцена стала символом правления Макрона — «один, совсем один». По словам одного из министров, кандидаты на пост новых советников президента даже стали присылать сообщения на его личный мобильный телефон. И хотя подобное поведение неслыханно, «кому ещё они могли бы их отправить?» — задаётся риторическим вопросом издание.

Как напоминает Le Parisien, с начала президентского срока Макрона кабинет его приближённых уменьшился, как шагреневая кожа из романа Бальзака, а энергия лидера страны сменилась истощением. По словам одного из министров, в последние месяцы в организации дел в Елисейском дворце царит «полный бардак». Все доверенные лица президента покинули свои посты, а единственный советник, пришедший им на замену, в основном находится в одиночестве, пока президент проводит время с главой администрации Алексисом Колером.

Однако, по мнению многих, Макрон сам отчасти виноват в сложившейся ситуации. «Это худший менеджер на всём белом свете», — признаётся один из приближённых президента. По его словам глава государства не продвигает талантливых сотрудников и отказывается увольнять наименее эффективных. «Он сторонник естественного отбора. Он оставляет нас разбираться со всем самостоятельно, не давая никаких указаний», — отмечает один из министров. В результате «уклонисты», избегающие рисков, ждут решения от единственного члена правительства. «Президент несёт на себе всё, — подтверждает один из «макронистов». — Мало кто хочет идти на передовую».

Когда же министры решаются проявить инициативу, они регулярно попадают впросак. Среди последних примеров — «оплошности» министра здравоохранения и солидарности, заявившей, что не возражает против повышения пенсионного возраста, и слова министра по вопросам экологического перехода о росте тарифов на электроэнергию. «У Макрона есть что-то от Абранакурсикса*: они все идиоты, но я их вождь!» — иронизирует представитель властных кругов.

«Порой президент тянет время», — продолжает газета. Он мечтает найти средство с ошеломляющим эффектом, которое помогло бы погасить бунт, всколыхнувший его президентский срок. Пока оно не найдено, Макрон до бесконечности растягивает большое общенациональное обсуждение, чем серьёзно беспокоит своих приближённых. «Если он разочаруется, он умрёт. А он разочаруется»,— предупреждает один из них.

Тем временем в поисках чудодейственного средства против общественного кризиса многие парламентарии и министры всё ещё рассчитывают на предполагаемые суперспособности Макрона, отмечает газета.

* Абранакурсикс — вождь деревни в комиксах об Астериксе и Обеликсе (прим. ИноТВ).