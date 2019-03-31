Le Figaro: Саркози превращается из почитателя Макрона в его сурового критика

С момента прихода к власти Эммануэля Mакрона между ним и его предшественником Николя Саркози установились тёплые и доверительные отношения, пишет Le Figaro. Однако в последнее время неспособность действующего президента восстановить порядок в стране после кризиса «жёлтых жилетов» заставляет бывшего главу государства всё чаще обрушиваться на него с критикой, отмечает издание.

Бывший президент Франции Николя Саркози, до последнего времени находившийся в теплых отношениях с Эммануэлем Макроном, сегодня высказывает в адрес нынешнего главы государства всё больше критики, отмечает Le Figaro.

Новость о том, что Макрон и Саркози вместе отправятся на плато Глиэр в воскресенье, чтобы почтить память героев движения Сопротивления, не вызвала во Франции удивления. Президенты часто показываются вместе и взяли привычку регулярно обсуждать международную политику и европейские дела, поясняет издание.

К примеру, перед публикацией открытого письма к европейцам в марте Макрон направил копию текста своему предшественнику. «Макрон со мной консультируется, и не только потому, что мы с ним политические единомышленники. Он хорошо ко мне относится», — признался Саркози одному из депутатов своей партии.

При этом, несмотря на сложившиеся между президентами «сердечные и уважительные» отношения, их общение всегда оставалось сугубо протокольным: президенты называют друг друга «господин президент» и обращаются друг к другу на вы, а также не обмениваются сообщениями и звонками напрямую — только через личных помощников.

С самого начала правления нового главы государства внимание Макрона высоко ценилось четой Саркози, пишет издание. «Мы любим хорошо образованных людей», — часто замечают экс-президент с супругой, намекая на отсутствие этого качества у Франсуа Олланда. После того, как Саркози потерял мать в декабре 2017 года, Макрон позвонил предшественнику с соболезнованиями — в отличие от близкого соратника экс-президента Франсуа Фийона. А после одного из матчей чемпионатам мира по футболу в России Макрон предложил Саркози лететь во Францию на президентском самолёте. «Вы хотели сказать, на самолёте, который я купил?», — пошутил в ответ Саркози.

Однако в последние месяцы ситуация изменилась, сообщает газета. После начала кризиса «жёлтых жилетов» и акций, отмеченных насилием и погромами, Саркози стал критиковать исполнительную власть за неспособность восстановить порядок в стране и выработать ответ на раскол в обществе. По мнению бывшего лидера Франции, Макрон плохо справился с ситуацией последних месяцев, включая «нескончаемое» большое общенациональное обсуждение, в котором главенствовать и выступать взял привычку сам действующий президент. Не может понять Саркози и множественных отставок людей из команды Макрона — ведь ближний круг Саркози оставался вместе с ним в течение всех пяти лет президентства.

«Его тон в отношении Макрона стал значительно более жёстким», — признаются многие депутаты, общавшиеся с бывшим французским лидеров в последнее время. К примеру, в прошлую субботу Саркози публично воздал почести венгерскому лидеру Виктору Орбану, которого Макрон выбрал на роль «козла отпущения». «Моя дружба с Виктором Обраном заставляет меня прервать молчание, — заявил Саркози с трибуны в ходе международной конференции. — В Европе нет места сектантству. Никто не в праве вас поучать».

По мнению некоторых, Макрон стремится использовать своего предшественника для создания раскола в рядах французских правых, однако Саркози видит в близости с президентом шанс обратиться к его электорату в случае, если Макрон потерпит поражение, в чём у бывшего главы государства всё меньше сомнений. «Всё это плохо кончится. Придёт время, когда положение изменится, и правые должны быть к этому готовы», — цитирует бывшего главу Франции депутат партии «Республиканцы».