Le JDD: кинематографисты призвали Макрона защитить французскую культуру от американского влияния

Спустя 60 лет после создания во Франции Министерства культуры для борьбы с американским влиянием в этой сфере, перед страной вновь стоит та же проблема, пишут французские кинематографисты в открытом письме Эммануэлю Макрону. По словам авторов письма, остановить этот процесс может только мощная культурная политика со стороны государства. Отказ от регулирования в сфере культуры, напротив, приведёт к исчезновению французского стиля и потере национальной идентичности, предупреждают деятели искусства.

Как напоминают в открытом письме, адресованном президенту Эммануэлю Макрону, известные французские режиссёры Клод Лелуш и Раду Михайляну, а также другие представители Гильдии авторов, режиссёров и продюсеров Франции, 60 лет назад Шарль Де Голль и Андре Мальро основали Министерство культуры. Поводом к созданию ведомства послужила их уверенность в том, что «Франция должна громогласно заявить о своей идентичности, суверенитете и международном влиянии в области культуры» в противовес американцам, «задумавшим обратить» французов «в свой образ мыслей и потребления, сделав их зависимыми от их экономической мощи».

Сегодня, по мнению кинематографистов, история повторяется, только помимо США установить своё влияние пытается и Китай. «Не будем забывать, что США вновь приводят в действие своих гигантов, стремясь к гегемонии, которую нам до сих пор удавалось сдерживать, благодаря нашему культурному своеобразию», — пишут деятели искусства. По их мнению, слияние американских студий Fox и Disney, «одобренное Европейской комиссией без малейших колебаний», приведёт к созданию «нового мастодонта», способного наводнить европейскую территорию американской видеопродукцией. В то же время Китай выжидает удобного момента для распространения собственной идеологии: с одной стороны, капиталистической, с другой — государственнической.

«Это значит, что сильнее, чем когда-либо, мы нуждаемся в мощной культурной политике, способной утвердить наш творческий суверенитет — ведь только он может стать гарантом нашей демократии», — утверждают авторы письма, подчёркивая, что без такой политики присущий Франции особый стиль и свободомыслие обречены на исчезновение.

По словом представителей гильдии, именно благодаря Франции и принятому в этой стране регулированию в сфере кинематографии, существуют фильмы многих всемирно известных режиссёров. «Франция — это страна, где художник всё ещё может сам решать судьбу своих произведений, не агонизируя под гнётом диктатуры или единоличного мнения тех, кто его финансирует», — заявляет коллектив авторов.

Эта позиция мирового лидера в области кинематографии, третьей в мире кинодержавы, досталась Франции не случайно, она стала результатом «60 лет борьбы, размышлений и сбалансированного регулирования», а также «плодом постоянного сотрудничества авторов, властей и частных игроков», подчёркивается в письме. И даже если эта модель должна быть приспособлена к нуждам цифровой революции, её ни в коем случае нельзя приносить в жертву «на алтарь ультралиберализма, уже отчасти виновного в напряжённости и деградации в нашем обществе, а также в подъёме экстремистов», — предупреждают кинематографисты. Именно это, по их мнению, произойдёт в случае принятия проекта нового закона о телерадиовещании и отмены отчислений в поддержку Общественной службы телерадиовещания во Франции.

«До нас вследствие бурного роста свободного телевидения Испания и Италия испытали на себе эту волну отмены регулирования, сметающую всё на своём пути, уничтожающую когда-то блестящий кинематограф мирового уровня, так же как и тысячи рабочих мест», — напоминают деятели искусства, отмечая, что именно об этом и мечтают «американские цифровые мастодонты». По мнению авторов письма, в этом и заключается «потеря идентичности», которой так опасаются «выбитые из колеи» европейские граждане.

«Вы как человек культуры не бросайте её, господин президент! — обращаются к Макрону кинематографисты. — Вы ждёте, что мы будем ответственными и современными, и мы сможем такими стать. Но мы ждём от вас культурной политики, достойной своего имени, — политики на службе творцов и граждан. Ждём действий, а не слов».