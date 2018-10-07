24 канал: Украина «очистила информационное пространство» от российских фильмов

с 2014 года на Украине запретили для показа 780 российских фильмов и сериалов. Как сообщает «Телеканал новин 24», по информации Государственного агенства Украины по вопросам кино, данные шаги привели к «очищению украинского информационного пространства от российской пропаганды и способствовали появлению массового производства отечественного контента».
С августа 2014 года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило для показа 780 российских фильмов и сериалов. Как передаёт «Телеканал новин 24», Об этом заявила пресс-служба Госкино.
«В целом, начиная с августа 2014 года и по сегодняшний день, Госагентством было запрещено 780 фильмов и сериалов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и карательных органов СССР, в создании которых принимали участие лица, внесенные в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, а также производства государства-агрессора после 1 января 2014 года», — сообщили в агентстве.
По информации Госкино, такие шаги привели к «очищению украинского информационного пространства от российской пропаганды и способствовали появлению массового производства отечественного контента».
Кроме того, запрет показа этих фильмов нанес существенные финансовые убытки российским производителям кино и сериалов.
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