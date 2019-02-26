«Голливуду конец»: Fox News высмеял церемонию вручения премии «Оскар»

Власть и влияние Голливуда в современном мире всё меньше, а традиционное шоу с вручением кинопремии «Оскар» утратило всё своё очарование, констатирует Fox News. По мнению канадского публициста Марка Стайна, деятели кино отказались от остроумия в пользу ханжества и показной добродетели.

Публицист и обозреватель Марк Стайн вчера вечером тоже смотрел (церемонию вручения премии «Оскар» — ИноТВ). Он с нами на связи. Марк, надо отдать должное людям в Голливуде: они глубоко неравнодушны, не так ли? Личностям вроде вас до них далеко!



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Да, это так. Они неравнодушны. Это главная мысль. Они выражали своё неравнодушие очень многословно. Этот парень, которого вы показали, заявил, что фильмы дают голос безмолвным. Не могу не засмеяться: они занимались этим весь вечер, говорили: «Фильмы дают голос безмолвным», — и вскоре после этого отключили микрофон лучшему монтажёру звука, потому что дама, получившая премию вместе с ним, говорила слишком долго. Лицемерие в буквальном смысле — на наших глазах.



Знаете, Лиза сказала, что просто хотела повеселиться. Вы упомянули, что несколько десятков лет назад шоу с вручением «Оскара» были чем-то важным. Это были шоу в традициях своего жанра. Теперь они отказались от всего: от песен и танцев, от шуток, от ведущего… От вечерних платьев! Платья вчера вечером были безвкусными. Если не считать Билли Портера в… как он это назвал?.. в платье-фраке! Это был единственный раз, когда я почувствовал шорох тафты. То есть он единственный, кого бы я пригласил на танец на балу после вручения «Оскара».



Они отказались от слов благодарности Харви Вайнштейну, которые на протяжении последних двадцати лет занимали 40 процентов всей церемонии. Осталась только серьёзная, ханжеская показная добродетель. По-моему, достигнув дна и увидев, что в этот раз аудитория была чуть больше, они думают, что у них сформировалось ядро зрителей, которым не нужно упомянутое Лизой веселье и которым гораздо приятнее серьёзная, ханжеская, скучная показная добродетель. И она привлекает их сама по себе. Потому что по какой-то причине им от неё хорошо.



Я вот думаю… Верят ли они… В каком-то смысле Голливуду конец. Его власть и влияние всё меньше, появились превосходящие технологии. Я вот думаю, они делают это на автомате? Мол, если ты режиссёр или актёр, ты должен сказать именно это. Должен издать эти звуки. Как вы думаете, они по-прежнему в это верят?



МАРК СТАЙН: Думаю, Спайк Ли определённо верит. Он выступил с протестом, потому что в номинации «Лучший фильм» победила «Зелёная комната», или «Зелёная дверь», или как её там… Я думаю, он это всерьёз.



Но, по-моему, большинство других, читавших стеклянными глазами с телесуфлёра… Я просто в восторге от того, как величайшие в мире актёры и актрисы могут сыграть любую роль на планете, но не могут прочесть с телесуфлёра кусок унылой, тяжеловесной прозы — о придании голоса безмолвным — и вдохнуть в него хоть немного жизни. Они просто ужасно читают с телесуфлёра! Вы, Такер, завоевали бы все «Оскары» за лучшее чтение с телесуфлёра, оставив далеко позади Джулию Робертс и всех остальных звёзд. Они этого просто не умеют!



Так что я думаю, они действительно делают всё это на автомате. И они делают это потому, что это часть их актёрских обязанностей. Двадцать лет назад нужно было помассировать спину Харви Вайнштейну, когда он пригласит вас в гостиничный номер. Теперь надо просто преклоняться перед правами трансгендеров или перед любой другой модной темой этого года. Они просто делают всё необходимое, чтобы сохранить свою работу.



Хоть кто-нибудь сказал что-нибудь художественное? То есть неожиданное, интересное, мятежное, радикальное? Или это всё были одобренные мысли?



МАРК СТАЙН: Нет, это были одобренные мысли. И опять-таки, возвращаясь к словам Лизы о «веселье»… Мне показалось интересным отсутствие на этом мероприятии остроумия, очарования и даже какого-то чувства радости или удовольствия. Это было почти осязаемо.



Даже в словах Спайка Ли и ему подобных слышалось что-то вроде обиды. Белый* парень получает за фильм статуэтку и почему-то считает своим долгом высказаться об американском геноциде коренных народов. Это какая-то уродливая пошлость. Если вы всерьёз считаете, что это был геноцид, то, связывая его с полученной вами захудалой премией за лучший адаптированный сценарий, вы лишь умаляете его значение. Я не вижу здесь никакой серьёзности.



Они убрали всю радость, всё очарование, всё остроумие, всё веселье и не нашли им никакой замены.



Они даже не в силах больше меня оскорбить. Ха-ха-ха! Настолько это банально!



Дата выхода в эфир 25 февраля 2019 года.



* Так сказано в оригинале (прим. RT).