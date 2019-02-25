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ABC: зрители «Оскара» увидели призыв к свободе в «потрясающем» чёрном платье Билли Портера

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хотя многие участники «Оскар-2019» в этом году решили выбрать для красной дорожки «безопасные варианты» нарядов, актёр и певец Билли Портер предпочёл рискнуть, пишет газета ABC. Он надел черный смокинг с пышным платьем, белую рубашку и черную бабочку. Этот наряд, по мнению издания, стал самым потрясающим на красной дорожке, а поклонники церемонии увидели в этом призыв к свободе и равенству.
ABC: зрители «Оскара» увидели призыв к свободе в «потрясающем» чёрном платье Билли Портера
Twitter
Красная дорожка 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вышла наименее политизированной за последние несколько лет, пишет испанская газета ABC. Создавалось ощущение, что многие актёры при выборе нарядов решили остановиться на «безопасном варианте», чтобы избежать чрезмерного потока критики в свой адрес.
 
Тем не менее актёр и поп-исполнитель Билли Портер «предпочёл рискнуть, надев чёрный смокинг с платьем огромных размеров», говорится в статье.
 
«Романтичный образ», — считает издание.
 
Портер, который прибыл на церемонию под руку с другим актёром Адамом Смитом, поразил присутствующих своим нарядом из чёрного бархата, пышным платьем и белой рубашкой с воланами. Всё это дополнял эффектный галстук-бабочка также чёрного цвета.
 
Постоянные зрители премии «Оскар» похвалили актёра за внешний вид, который, по мнению ABC, был «самым потрясающим» на церемонии, и расценили его жест как призыв к свободе и равенству.
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