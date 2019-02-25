ABC: зрители «Оскара» увидели призыв к свободе в «потрясающем» чёрном платье Билли Портера

Красная дорожка 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вышла наименее политизированной за последние несколько лет, пишет испанская газета ABC. Создавалось ощущение, что многие актёры при выборе нарядов решили остановиться на «безопасном варианте», чтобы избежать чрезмерного потока критики в свой адрес.

Тем не менее актёр и поп-исполнитель Билли Портер «предпочёл рискнуть, надев чёрный смокинг с платьем огромных размеров», говорится в статье.

«Романтичный образ», — считает издание.

Портер, который прибыл на церемонию под руку с другим актёром Адамом Смитом, поразил присутствующих своим нарядом из чёрного бархата, пышным платьем и белой рубашкой с воланами. Всё это дополнял эффектный галстук-бабочка также чёрного цвета.

Постоянные зрители премии «Оскар» похвалили актёра за внешний вид, который, по мнению ABC, был «самым потрясающим» на церемонии, и расценили его жест как призыв к свободе и равенству.