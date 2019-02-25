Раньше было лучше: ABC пожаловалась на посредственную и скучную премию «Оскар»

«С посредственностью на знамени: церемония премии Оскар нагоняет скуку и уже не та, что была раньше», — пишет испанское издание ABC.

Теперь у церемонии «Оскар» нет ни ведущего, ни своеобразия. А отсутствие последнего у мероприятия, на котором полно звёзд с неимоверным эго, заставляет схватиться за голову.

Американская академия киноискусств перестала быть структурой, награждающей таланты в сфере киноиндустрии, и превратилась в своего рода таблоид, выступающий против очередного правительства.

«Ну, конечно, если речь не идёт о правительстве Обамы», — иронизирует издание.

Стоит отметить, что «Оскар» всегда имел определённый политический уклон, который привносили сами победители премии, говорится в статье. Например, в своё время Марлон Брандо, выиграв статуэтку за роль в фильме «Крёстный отец», отправил на церемонию активистку индейского происхождения. А относительно недавно Леонардо ди Каприо, наконец удостоившись этой награды, воспользовался своей речью, чтобы напомнить о проблемах окружающей среды.

В этом году все стремились обличать Дональда Трампа, правда, не упоминая его по имени. Президента США упрекали за стену на границе с Мексикой и даже притянули к былому рабскому положению афроамериканцев.

Из-за стремления академиков быть современными, обладателем гран-при премии «Оскар» этой ночью стал консенсус, сетует издание. Нынешняя церемония прошла на фоне пустых шуток и танцев Хавьера Бардема. Поразительным финалом этого мероприятия стало то, что лучшим фильмом была признана излишне политкорректная «Зелёная книга» с посылом, который стоило бы озвучить ещё десять лет назад, считает издание.

Нынешняя церемония, хотя и казалась более живой из-за постоянной смены ведущих, однако не отличалась ни эмоциональностью, ни остроумием. Вручение Оскаров победителям сопровождалось довольно сдержанными улыбками и аплодисментами. Во время церемонии, конечно, были свои перипетии, однако никаких сенсаций не произошло.

Среди прочего, золотые статуэтки получили Рами Малек и Оливия Колман в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса», Леди Гага за лучший саундтрек. Лучшим фильмом на иностранном языке признали картину «Рома».

Как отмечает издание, «проблема Академии заключается в том, что двигаясь туда, куда хотят все, она в конечном итоге потерялась неизвестно где».