В 2019 году церемония вручения престижной кинопремии «Оскар» пройдёт без ведущего, сообщает ABC News. Ранее от этой роли отказался комик Кевин Харт. Американская академия кинематографических искусств и наук заявляет, что дело не в отсутствии желающих вести церемонию, а в желании сделать шоу несколько короче.
А теперь большая новость о премии «Оскар». Сегодня утром официально объявлено, что в этом году на церемонии вручения премии «Оскар» ведущий будет… отсутствовать! Впервые за тридцать лет шоу Академии (Американской академии кинематографических искусств и наук. — ИноТВ) пройдёт без ведущего.
А вот и Ти-Джей Холмс оживлённо жестикулирует… Что вы там делаете? ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС, журналист: Ну, хорошо, нет ведущего — нет проблем! Шоу должно продолжаться! Всё у нас будет хорошо, просто успокойтесь! Всё будет хорошо!
Но вы-то взволнованы! Если кто и взволнован, то это вы!
ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Меня в этом году впервые пускают на церемонию вручения премии «Оскар». Так что я немного возбуждён. Посмотрите на неё! Все же понимают…
Первый год — и никаких ведущих!
ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Посмотрим, как это будет! Но послушайте, вся эта спорная ситуация с Кевином Хартом разрешилась, но Академия заявляет, что ведущего не будет не потому, что им не удалось его найти, а потому что они хотят сделать шоу покороче. Традиционно оно очень длинное. Они говорят, что всё равно ожидается впечатляющее зрелище, будет весело, будут исполнены все лучшие песни, включая «Shallow» в исполнении… да, этих двоих — Брэдли Купера и Леди Гаги.
То есть они выступят?
ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Выступят. Но Брэдли Купер… Его фильм «Звезда родилась» удостоился многих номинаций, но его самого не номинировали на премию за лучшую режиссёрскую работу. Послушайте, что он рассказал Опре Уинфри о своих чувствах по этому поводу.
БРЭДЛИ КУПЕР, актёр и режиссёр:Первое, что я почувствовал, это неловкость. Подумайте об этом. Я почувствовал себя неловко оттого, что не справился со своей задачей… Я буду работать над этим.
ОПРА УИНФРИ, телеведущая:По крайней мере, я рада, что вы это сказали. Потому что я бы на вашем месте что-то почувствовала на этот счёт.
БРЭДЛИ КУПЕР:Да, неловкость. «Ну вот, я не справился со своей задачей!».
ОПРА УИНФРИ, телеведущая:Но вы же знаете, что справились!
БРЭДЛИ КУПЕР:Знаю.
ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Он справился.
Это ведь его режиссёрский дебют, так? Первый раз.
ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Он почувствовал, что им пренебрегли. Немного неловко. Увидимся 24 февраля, так?
Это мы вас увидим. Отсюда.
Если у вас не получится пойти, можете посмотреть церемонию вручения премии «Оскар» у нас, на ABC, в воскресенье 24 февраля.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко может выиграть второй тур выборов лишь благодаря массовым фальсификациям, так как его реальная поддержка населением сильно ниже, чем у кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил мнение, что действующей чемпионке мира и олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой будет сложно что-либо противопоставить новому поколению российских спортсменок.
Юрий Бойко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», полагает, что второй тур выборов пройдёт по сценарию первого, а позиции действующего президента Украины Петра Порошенко не усилят даже возможные дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Глава Стратегического командования (StratCom) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией.
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате США.
После вылета санкт-петербургского СКА из розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадии финала Западной конференции нападающий команды Павел Дацюк ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.
Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Аргументы и Факты» сообщил, что страны НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности.
Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино не исключил, что нападающий команды Гарри Кейн, получивший травму в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», может пропустить все оставшиеся матчи лондонского коллектива в сезоне-2018/19.
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в седьмом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова подвела итоги первого заседания суда по делу своего подзащитного, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Госсекретарь США Майк Помпео уведомил власти Турции о том, что Анкара не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае развёртывания российских ЗРК С-400.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций «открывает путь к нестабильности в регионе».
Директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф рассказал об интересе к приглашению в команду защитника Вячеслава Войнова, которому продлили дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).