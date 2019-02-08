«Нет ведущего — нет проблем»: ABC News рассказал, чего ждать от церемонии вручения премии «Оскар»

В 2019 году церемония вручения престижной кинопремии «Оскар» пройдёт без ведущего, сообщает ABC News. Ранее от этой роли отказался комик Кевин Харт. Американская академия кинематографических искусств и наук заявляет, что дело не в отсутствии желающих вести церемонию, а в желании сделать шоу несколько короче.

А теперь большая новость о премии «Оскар». Сегодня утром официально объявлено, что в этом году на церемонии вручения премии «Оскар» ведущий будет… отсутствовать! Впервые за тридцать лет шоу Академии (Американской академии кинематографических искусств и наук. — ИноТВ) пройдёт без ведущего.



А вот и Ти-Джей Холмс оживлённо жестикулирует… Что вы там делаете?



ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС, журналист: Ну, хорошо, нет ведущего — нет проблем! Шоу должно продолжаться! Всё у нас будет хорошо, просто успокойтесь! Всё будет хорошо!



Но вы-то взволнованы! Если кто и взволнован, то это вы!



ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Меня в этом году впервые пускают на церемонию вручения премии «Оскар». Так что я немного возбуждён. Посмотрите на неё! Все же понимают…



Первый год — и никаких ведущих!



ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Посмотрим, как это будет! Но послушайте, вся эта спорная ситуация с Кевином Хартом разрешилась, но Академия заявляет, что ведущего не будет не потому, что им не удалось его найти, а потому что они хотят сделать шоу покороче. Традиционно оно очень длинное. Они говорят, что всё равно ожидается впечатляющее зрелище, будет весело, будут исполнены все лучшие песни, включая «Shallow» в исполнении… да, этих двоих — Брэдли Купера и Леди Гаги.



То есть они выступят?



ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Выступят. Но Брэдли Купер… Его фильм «Звезда родилась» удостоился многих номинаций, но его самого не номинировали на премию за лучшую режиссёрскую работу. Послушайте, что он рассказал Опре Уинфри о своих чувствах по этому поводу.



БРЭДЛИ КУПЕР, актёр и режиссёр: Первое, что я почувствовал, это неловкость. Подумайте об этом. Я почувствовал себя неловко оттого, что не справился со своей задачей… Я буду работать над этим.



ОПРА УИНФРИ, телеведущая: По крайней мере, я рада, что вы это сказали. Потому что я бы на вашем месте что-то почувствовала на этот счёт.



БРЭДЛИ КУПЕР: Да, неловкость. «Ну вот, я не справился со своей задачей!».



ОПРА УИНФРИ, телеведущая: Но вы же знаете, что справились!



БРЭДЛИ КУПЕР: Знаю.



ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Он справился.



Это ведь его режиссёрский дебют, так? Первый раз.



ТИ-ДЖЕЙ ХОЛМС: Он почувствовал, что им пренебрегли. Немного неловко. Увидимся 24 февраля, так?



Это мы вас увидим. Отсюда.



Если у вас не получится пойти, можете посмотреть церемонию вручения премии «Оскар» у нас, на ABC, в воскресенье 24 февраля.



Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.