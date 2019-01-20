Американский драматург: мы перестали быть людьми, которым рады в Европе

Во время Второй мировой войны жители европейских городов приветствовали американцев, однако сегодня им там не рады, и виной всему — Дональд Трамп, полагает американский драматург, сценарист и лауреат премии «Оскар» Аарон Соркин. Как заявил Соркин в интервью CNN, Демократическая партия способна перехватить инициативу и сделать так, чтобы американцы снова стали такими, как были раньше — народом, который радушно встречают на Старом континенте и который сам с радостью принимает у себя беженцев из других стран.

Когда вы слушаете демократов, кажется ли вам, что они излагают свои мысли как должно? Не хочется ли вам кому-нибудь из них написать речь?



ААРОН СОРКИН, драматург, автор пьесы «Убить пересмешника»: Спичрайтер из меня не самый хороший, но раз вы говорите «когда я слушаю демократов» — всё зависит от того, какой конкретно демократ имеется в виду.



Так расскажите нам — кто вам нравится?



ААРОН СОРКИН: Не знаю, стоит ли… Мне очень нравятся Камала Харрис (сенатор от штата Калифорния. — ИноТВ) и Джо Байден (бывший вице-президент США. — ИноТВ), а ещё — «новое поколение», которых только что избрали в конгресс, но им теперь надо прекратить вести себя как молодёжь, уже пора.



А вообще мне кажется, что сейчас для демократов наступил очень удобный, как никогда удобный момент проявить себя как партия «нетупых», подчеркнуть то, что их отличает (от республиканцев. — ИноТВ). Всё дело ведь не только в туалетах для трансгендеров — это всё из «методички» республиканцев, они так внимание пытаются отвлечь. Нам надо показать, что мы не забыли об экономических заботах среднего класса, но мы не будем по этому поводу злорадствовать, а будем решать эту проблему по-умному.



Мой отец, который скончался несколько лет назад, участвовал во Второй мировой войне, и он, как и большинство людей его поколения, «Великого поколения», о войне часто не рассказывает, из него такие истории приходится, так сказать, вытаскивать. Но он как-то рассказывал, как его отряд в одну европейскую деревню, и они слышали, как местные говорят: «Слава Богу, американцы пришли».



Сейчас люди такого не говорят, и всё из-за Дональда Трампа. Но мы можем снова стать теми американцами, которым говорят «Слава Богу, вы пришли». Мы можем снова стать людьми, которые видя усталых, убогих и запуганных беженцев, оставшихся без гроша, но добравшихся до нашей границы, протягивают им руку, дают им поесть и говорят им: «Добро пожаловать в новый мир!» Мы на самом деле такие, и мы должны такими быть.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 января 2018 года.