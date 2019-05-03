Le Figaro: Макрон в «тупике хаоса», и помочь ему могут только перевыборы

Эммануэль Макрон пытается бороться с протестными настроениями во Франции с помощью реформ, но при этом не делает ничего с охватившим французов кризисом демократии, пишет Le Figaro. По мнению обозревателя издания, если он стремится быть похожим на Шарля Де Голля, то ему нужно поступить, как тот в своё время — провести новые выборы.
Президент Франции Эммануэль Макрон зашёл в «тупик хаоса», — пишет обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. Его главная ошибка заключается в том, что он стал позиционировать себя на контрасте с популизмом, но бывает, что чаяния популистов нужно уважать: когда они в большей степени требуют демократии для обречённых и в меньшей — льют грязь на могущественных.
Так, если сейчас Макрон говорит об «искусстве быть французом», то ещё в 2017 году он сам заявлял: «Французской культуры не существует». «Так что же он думает на самом деле?» — вопрошает автор статьи.
Правительство Франции выделило на то, чтобы успокоить «жёлтые жилеты», €17 млрд, но «их не хватит, чтобы купить мир в обществе». Ведь кризис во Франции бушует не просто в экономической или социальной сфере, но дело в том, что часть общества чувствует себя обделённой. А правительство, которое старается ускорить ход реформ, на самом деле ничего не делает с кризисом демократии, отмечает автор статьи. В итоге французы могут проголосовать против своей власти на грядущих общеевропейских выборах.
Автор статьи приводит пример, как правительство Макрона «играет словами»: президент Франции говорит об «инклюзивном патриотизме», но по сути отвергает требование народа ассимилировать приезжих. И от этого политика Макрона не становится понятнее. Так, больше тысячи экспертов со всего мира написали петицию с просьбой не спешить с восстановлением Нотр-Дама, чтобы сохранить его идентичность, испугавшись «мегастремлений» Макрона.
По поводу политического ислама Макрон говорил, что хочет быть с ним непреклонным. Однако в таком случае ему не обойтись одними словами. Так, предлагает автор статьи, он мог бы отнести «Братьев-мусульман» к террористам, мог бы созвать богословов, которые признали бы устаревшими строки из Корана с призывом убивать «неверных», мог бы ужесточить правила получения видов на жительство.
Конечно, принимаемые социальные меры вроде снижения налогов для среднего класса тоже важны. Но кажется, что это более лёгкий путь. Во время своего последнего выступления Макрон вёл себя, как Де Голль, «но восставший народ больше не хочет этой доморощенной театральности». Если Макрон хочет быть, как Де Голль, то ему стоит вспомнить, как тот поступил в случае с протестами 1968 года — он распустил парламент и назначил новые выборы. И теперь, по словам автора статьи в Le Figaro, только возвращение к урнам для голосования может прояснить ситуацию.
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