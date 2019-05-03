Telegraph: благодаря альянсу популистов на выборах в ЕС может победить Путин

Кремль пытается использовать грядущие выборы в Европарламент в своих интересах, считает обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин. На его взгляд, Москва поддерживает создание в ЕС альянса популистских партий, который сможет бросить вызов Брюсселю и в перспективе ослабить антироссийские санкции.

«Никто не ждёт грядущие европейские выборы с большим нетерпением, чем президент России Владимир Путин. Одна из отличительных особенностей российского лидера —способность безошибочно находить шанс даже перед лицом самых крайних невзгод. Таким образом, в то время как Москва подвергается международному остракизму за её роль в прошлогоднем нападении в Солсбери, Путин считает выборы в ЕС подходящим моментом, чтобы восстановить положение России в Европе», — пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин.

На его взгляд, в том, что Кремль стремится перенаправить курс европейской политики в более удобное для него русло, нет ничего нового. Опасения о «российском вмешательстве» в выборы возникали в нескольких западных странах, включая Францию, Германию и Великобританию.

В настоящий момент появляется всё больше признаков того, что Москва предпринимает «хорошо скоординированную попытку организовать сеть альянсов в Восточной и Центральной Европе с целью создать пророссийский блок в европейском парламенте». У неё уже хорошие отношения с Венгрией и Болгарией, для которых сохранение связей с Россией важнее поддержки ЕС, считает публицист.

Он отмечает, что Венгрия согласилась выдворить только одного российского дипломата после отравления Скрипалей, а Болгария не выслала ни одного. Словакия, не так давно присоединившаяся к ЕС, также отказались поддерживать просьбу Брюсселя и продемонстрировать дипломатическую солидарность против Москвы.

В последнее время Россия сосредоточила своё внимание на Чехии. Кремль пытается укрепить свои связи с пророссийским президентом страны Милошем Земаном, а также «спорным» премьер-министром Андреем Бабишем.

«Разумеется, с точки зрения Москвы, включение Чешской республики в разрастающийся список государств и партий ЕС, симпатизирующих России, может только усилить её попытки подорвать стремления ЕС сохранить единый антироссийский фронт», — рассуждает автор статьи.

По мнению Кафлина, Кремль получил «невероятное удовлетворение» от недавнего собрания в Праге лидеров европейских популистских партий, среди прочего включающих итальянскую «Лигу» и Австрийскую партию свободы. Этот альянс, представителей которого связывают с Москвой, надеется выиграть достаточное количество мест на выборах в ЕС, чтобы сформировать крупнейший парламентский блок.

Перспективы того, что Брюсселю придётся соперничать с альянсом европейских государств и политических партий с «пророссийской повесткой», вызывает серьёзную тревогу у западных силовых ведомств и экспертов в сфере безопасности. Они опасаются, что создание подобного альянса может ослабить важные институты, в том числе НАТО, а также негативно отразиться на обмене разведданными.

«Действительно, уже существуют примеры того, как пророссийские члены ЕС пытались сорвать попытки Брюсселя сохранить санкции, введённые против России в ответ на её незаконную аннексию* Крыма в 2014 году. Так, премьер-министр Венгрии называл эти ограничения «выстрелом в собственную ногу». И если, что кажется вероятным, зловещие попытки России повлиять на итоги выборов в ЕС, назначенные на следующий месяц, принесут плоды, то на Евросоюз будет оказываться ещё большее давление, чтобы он занял более примирительную позицию в отношении Кремля», — заключает Кон Кафлин.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).