CNBC: пробелы в европейской безопасности дают России возможность повлиять на выборы в Европарламент

Ряд пробелов в европейской безопасности делает возможным вмешательство в скорые выборы в Европарламент, пишет CNBC. В первую очередь европейские политики подозревают Россию, опираясь на заключение американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы в США 2016 года. По словам экспертов, Россия может задействовать ряд методов, среди которых дезинформация, пропаганда и финансирование евроскептических партий.

Европарламент запустил кампанию по противоборству дезинформации в преддверии выборов, которые состоятся в мае этого года, сообщает CNBC. Однако в ней есть определённые пробелы, что делает внешнее влияние на выборы возможным, отмечает издание. Согласно данным экспертов, ЕС не удалось добиться достаточной защиты от вмешательства в выборы.

По словам Эндрю Фоксолла, директора центра российских и евразийских исследований общества Генри Джексона, «Россия попытается оказать влияние на парламентские выборы с помощью своих обычных инструментов, которые включают точечную пропаганду, а также кражу и утечки информации». Также Фоксолл перечислил шаги, необходимые для защиты от такого воздействия: обмен информации между странами ЕС о фейковых новостях, предание огласке всех попыток воздействия, обязательство не использовать украденные данные в ходе предвыборной борьбы и повышение прозрачности финансирования предвыборных кампаний.

CNBC отмечает, что тема финансирования предвыборных кампаний является особенно чувствительной для Европы. Общеевропейского закона, регулирующего эту отрасль, нет: в ряде юрисдикций политические партии обязаны следовать правилам своих государств. Согласно данным Международного института демократии и содействия выборам, 4 из 28 стран ЕС не имеют никаких ограничений в отношении финансирования политических партий из-за рубежа: Бельгия, Дания, Италия и Нидерланды. Ещё в 11 странах действует частичный запрет на иностранное финансирование, и лишь в 13 оно запрещено полностью.

Как пишет издание, европейские политики уделяют особое внимание России, опираясь на заключение американских спецслужб о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

CNBC приводит историю из деятельности французской партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен: в 2014 году она испытывала сильную нехватку денег, потому что французские банки отказывались выдавать ей кредиты. Однако, утверждает CNBC, с помощью одного из членов партии Жан-Люка Шаффхаузера, имевшего связи в России, партия Ле Пен получила средства от одного из российских банков. Сама Ле Пен отрицала, что находилась под влиянием Москвы.

Кроме того, утверждает издание, есть ещё несколько случаев, демонстрирующих очевидную связь европейских националистических партий с Россией: лидер греческих националистов Панос Камменос часто фотографировался в Москве с российскими политиками. Также, пишет CNBC, по сведениям из неподтверждённых источников, возглавляемая Маттео Сальвини итальянская «Лига» пыталась получить российское финансирование через сделку по поставкам бензина: представители партии отрицают эти обвинения.

Между тем основатель проекта «Движение», являющегося объединением европейских правых, Мишель Модрикамен рассказал CNBC, что несколько раз приезжал в Россию, а также посещал мероприятия в российском посольстве в Бельгии, однако, помимо этого, у него нет отношений с российской стороной.

Издание отмечает, что для ЕС Россия является ключевым игроком, учитывая, что она имеет общие границы с некоторыми из стран-членов. Напряжение в отношениях Москвы с Брюсселем выросло после 2014 года, когда состоялось присоединение Крыма.

«Сила российского подхода заключается в том, что она везде использует разные методы. Её инструменты зависят от страны, на которую она нацелилась. То, что Кремль делает, к примеру, в Греции, отличается от того, что он делает в Ирландии, — однако все эти действия являются частью одного инструментария», — приводит издание слова Эндрю Фоксолла.