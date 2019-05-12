Le Figaro: французский политик назвал вступление Грузии в НАТО «большой и глупой провокацией»

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон призвал сторонников голосовать за «депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте». При этом он отметил, что вступление Украины или Грузии в НАТО лишь углубит напряжённость в отношениях Европы и России, а европейцы в этом совсем не заинтересованы.

В преддверии выборов в Европейский парламент лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон произнёс большую речь, выступая в Марселе — округе, где его выбрали депутатом французского парламента. Ради него собралась аудитория почти в тысячу человек, и особое внимание он уделил тому, какое место НАТО занимает в Европе, пишет Le Figaro.



«В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте», — заявил Меланшон. Он также раскритиковал идею о вступлении Грузии в НАТО, которую он назвал «большой и глупой провокацией».

Точно так же он предостерёг от того, чтобы принимать в военный альянс Украину. Он отметил, что европейцы не могут контролировать НАТО и «ни капли не заинтересованы в том, чтобы наращивать напряжённость» с Россией.

«Для меня честь, что меня сравнивают с агентом России, потому что я хочу мира», — заявил французский политик. При этом его критики и вправду высмеивают его приверженность к России, отмечает автор статьи. Так, сам Меланшон напомнил, что перед Первой мировой войной французского активиста Жана Жореса тоже обвиняли в связях с Германией, а он лишь стремился не допустить войны.

Вместе с Меланшоном выступали представители других союзных с ним европейских движений: «Подемос» из Испании, Левый блок из Португалии, Красно-зелёная коалиция Дании, Левая партия Швеции. Они отметили, что их вовсе не единицы, что они, наоборот, представляют собой альтернативу крайне правым движениям. Они противостоят экономической модели с большими промышленными заводами, которые загрязняют экологию.

Поэтому Меланшон призвал присутствующих голосовать на грядущих европейских выборах за них, «реалистов», пацифистов «с гордо поднятой головой», которые ни перед кем не склонятся, приводит его заявления Le Figaro.