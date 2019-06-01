Le Figaro: французская полиция считает, что власти её предали

Большое интервью прокурора Парижа, в котором он обещал рассмотреть дела о превышении полномочий полицейских во время демонстраций «жёлтых жилетов» по всей строгости закона, вызвало возмущение у стражей правопорядка. Как сообщает Le Figaro, представители профсоюзов считают, что правительство их бросило на растерзание журналистам, часто сообщающим шокирующие факты без контекста.

«Полицейских будут судить» — с таким заголовком в пятницу вышло интервью прокурора Парижа Реми Хейтца в Le Parisien и задело за живое многих представителей правопорядка, рассказывает Le Figaro. На вопрос о расследовании восьми случаев жестокости полицейских Хейтц заявил, что каждое дело «внимательно рассмотрят», некоторые закроют, а виновных в более серьёзных случаях насилия «вызовут в суд до конца этого года».

Однако, по мнению французского издания, такие высказывания только подлили масла в огонь. «Ждали, когда «жёлтые жилеты» успокоятся, чтобы привлечь наших коллег к ответственности, — возмущается Фредерик Лагаш, генеральный представитель полицейского профсоюза Alliance. — Такие слова предполагают последующие наказания, что вступает в противоречие с презумпцией невиновности. Мои коллеги взвинчены и считают, что их предали и бросили». Патрис Рибейро, генеральный секретарь профсоюза Synergie-officiers, призывает правосудие «не идти на поводу у СМИ» в оценке изображений, которые изобличают полицейских и могут быть вырваны из контекста.

Как отмечает газета, в своём интервью прокурор тщательно избегал разговоров о «полицейском насилии» и даже подчеркнул, что «за шесть месяцев силы правопорядка (…) пережили проявление жестокой агрессии, но смогли сохранить спокойствие», а республика им «должна быть особенно признательна» за такую работу. Со своей стороны Давид Ле Бар, генеральный секретарь профсоюза комиссаров, призывает проводить границу между вызовом в суд и приговором. «Если совершены недопустимые действия, это нормально, что полицейских вызывают для объяснений. Это позволит пресечь на корню любые споры о так называемой безнаказанности, которой якобы пользуются государственные служащие», — приводит его мнение Le Parisien.

В своём интервью Реми Хейтц предупредил, что не будет скрывать факты насилия или их преуменьшать. По его словам, на сегодняшний момент заведено 174 дела в отношении стражей правопорядка, и почти все они переданы Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN). Французское издание сообщает, что в целом в прокуратуре Парижа находятся на рассмотрении 57 дел, а власти сразу выбрали жёсткую позицию по этому вопросу. Официальная представительница правительства Сибет Ндиайе недвусмысленно заявила в эфире телеканала LCI: «Чтобы гарантировать всем французам, что поведение полицейских будет во всех отношениях образцовым, нужно в случае неправомочного или чрезмерного применения насилия со стороны полиции наказывать виновных».

В заключение Le Figaro отмечает, что к восьми самым тяжёлым случаям полицейского произвола относятся ранение в глаз «жёлтого жилета» Жерома Родригеса и акты насилия в ресторане Burger King. По данным МВД Франции, с начала движения силы правопорядка обеспечили безопасность около 50 тыс. протестных акций и блокировок дороги.