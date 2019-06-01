Le Рarisien: власти покрывают полицейский произвол в отношении «жёлтых жилетов»

Министерство внутренних дел Франции продолжает замалчивать проблему полицейской агрессии по отношению к «жёлтым жилетам», несмотря на множество жалоб и публикаций на эту тему, пишет Le Parisien. Хотя с начала протестных акций от действий полиции пострадали уже более 300 человек, ни одного сотрудника органов правопорядка до сих пор не привлекли к ответственности и даже временно не отстранили от службы, подчёркивает издание.

По мере роста числа публикаций в социальных сетях и жалоб на представителей правопорядка обсуждение полицейского насилия в отношении «жёлтых жилетов» во Франции приобрело национальный масштаб, пишет Le Parisien. Тем не менее эта тема продолжает оставаться «запретной» для Министерства внутренних дел страны, стремящегося акцентировать внимание на радикализации в рядах протестующих и уровне насилия в ходе демонстраций — и такое молчание лишь усиливает полемику.

Как отмечает издание, министру внутренних дел Кристофу Кастанеру непросто наказывать полицейских за насильственные действия, ведь он сам поощрял «более плотный контакт» полицейских и жандармов с протестующими с целью предотвращения порчи зданий и погромов уличных заведений.

По подсчётам газеты, за шесть месяцев кризиса «жёлтых жилетов» в отношении представителей сил правопорядка было подано по меньшей мере 360 жалоб, на основании которых было возбуждено 243 дела в Генеральной инспекции национальной полиции и пять — в Генеральной инспекции национальной жандармерии. При этом большинство французских отделений прокуратуры, с которыми связалась Le Parisien, отказались отвечать на вопрос, будет ли этим делам дан ход. Это стало серьёзным разочарованием для жертв нападений, убеждённых в том, что представители сил правопорядка пользуются защитой со стороны юстиции.

«Разница в обращении огромная, — негодует адвокат «жёлтых жилетов» Арье Алими. — Подозреваемого протестующего помещают под стражу, часто тут же судят и порой отправляют в тюрьму. Полицейского же, обвиняемого в незаконном применении силы, преследуют редко, а осуждают ещё реже».

Эксперты, однако, подчёркивают, что правонарушения протестующих доказать существенно проще, чем незаконность действий полицейского, чем и обусловлена разница в сроках рассмотрения дел. Как отмечает специалист генеральной инспекции национальной полиции, наличие повреждений у демонстранта не обязательно свидетельствует о незаконном применении силы полицейским, а для установления истины необходимо проанализировать все имеющиеся видеоматериалы и установить контекст, в котором произошло событие, что требует времени.

По словам газеты, на сегодняшний день ни один полицейский или жандарм не подвергся санкциям со стороны правосудия. Прокурор Парижа Реми Хейтс, однако, стремясь к «прозрачности», рассказал le Parisien об открытии предварительного следствия по восьми случаям причинения вреда протестующим. Речь идёт о тяжёлых травмах, включая пожизненные увечья, полученных демонстрантами в период с 24 ноября по 16 февраля вследствие использования полицейскими пневматических ружей LBD, слезоточивых и оглушающих гранат и дубинок. По подсчётам журналиста Давида Дюфресна, по всей территории Франции 286 протестующих получили травмы головы, 24 лишились глаза, а у пяти были оторваны кисти рук.

Тем не менее Министерство внутренних дел приняло решение не отстранять от службы — даже на время разбирательства — никого из полицейских, пишет издание, отмечая, что этот выбор был встречен критикой, в том числе в рядах представителей сил правопорядка. По словам руководителя профсоюза комиссаров полиции, такой подход только способствует укреплению подозрений в отношении сотрудников полиции.