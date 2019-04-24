Le Monde: Франция отказала ООН в просьбе разобраться с полицейским насилием на демонстрациях

Франция направила в ООН ответ на призыв к расследованию «чрезмерного применения силы» к «жёлтым жилетам», сообщает ООН. Как передаёт издание, Париж отрицает наличие каких-либо нарушений со стороны представителей сил правопорядка и подчёркивает, что речь идёт не о мирных демонстрациях, а об «агрессивных сборищах», в ходе которых применение силы оправдано.

Как стало известно Le Monde, Франция направила в ООН ответ на призыв к расследованию «чрезмерного применения силы» к «жёлтым жилетам» со стороны полицейских. И если тон французского послания оставался дипломатичным, его смысл можно выразить так: «проходите мимо, здесь смотреть не на что», — иронизирует издание.

Объяснительная записка, с содержанием которой довелось ознакомиться газете, насчитывает 21 страницу и изобилует замечаниями со стороны французского МВД и Минюста. Документ представляет собой краткое изложение стратегии защиты правительства Франции против обвинений в полицейском насилии по отношению к участникам протестных акций.

Париж настаивает, что условия, в которых пришлось работать полицейским и жандармам, были «крайне сложными». «Эти демонстрации были отмечены серьёзными актами агрессии со стороны демонстрантов по отношению к силам правопорядка, присутствующим на месте журналистам и другим лицам. Необходимо также подчеркнуть, что в ходе протестных акций имели место оскорбления, надписи и акты агрессии расистского, антисемитского и гомофобного характера», — говорится в преамбуле документа.

Такое вступление, по мнению Le Monde, было необходимо для подкрепления основного тезиса правительства, лежащего в основе ответа на упрёки ООН: «Выбранные законные меры применялись в отношении не «демонстрации», а «сборища», а точнее «демонстрации, перешедшей в насильственные действия». Таким образом, массовое применение светошумовых и травматических гранат, а также печально известных пневматических ружей находит своё оправдание.

«Ни разу (пневматическое ружьё. — ИноТВ) LDB не было использовано против демонстрантов, если они не прибегали к физическому насилию, в частности по отношению к представителям сил правопорядка, или не совершали серьёзных актов вандализма. Речь идёт не о демонстрантах, а об участниках агрессивных и незаконных сборищ», — утверждает французская сторона. При этом, если авторы документа и объясняют предназначение пневматических ружей, а также отчасти признают опасность их применения по отношению к лицам, находящимся на расстоянии от 3 до 10 метров от оружия, в документе ни слова не говорится о многочисленных ранениях, полученных демонстрантами, — чему есть немало свидетельств. Вместо этого о случаях «неправильного употребления» LDB упоминается лишь косвенно, с оговоркой, что «они не могут поставить под вопрос регулярное использование этого оружия в случае необходимости».

В любом случае французское правительство призывает ООН дождаться окончания расследования, прежде чем делать выводы об обоснованности применения полицейскими пневматических ружей.

Франция всеми силами защищает право на применение дубинок, водомётов и светошумовых гранат, позволяющих поддерживать дистанцию между полицейскими и протестующими, однако начисто отрицает использование отравляющих веществ и само наличие подобного оружия, хотя Национальная жандармерия 16 марта признала факт распыления слезоточивого порошка, обладающего, по некоторым свидетельствам, серьёзным поражающим действием.

В то же время французская сторона подробно описывает травмы, полученные в ходе демонстраций журналистами, и приводит цифры, расходящиеся, однако, с официальными данными о поданных жалобах. Авторы документа настаивают, что травмы были получены при столкновении с «демонстрантами, враждебными силам правопорядка», что не соответствует утверждениям некоторых журналистов, обвиняющих в агрессии полицейских и утверждающих, что пострадали от брошенных в них травматических гранат.

Существенная часть документа посвящена объяснению правовой практики массовых задержаний демонстрантов и защите недавно принятого закона против погромщиков. Правительство отвергает обвинения в «практике запугивания» и в свою очередь ставит ООН в вину «незнание закона, если не пристрастное описание ситуации». По словам составителей записки, никаких систематических задержаний в ходе демонстраций не производилось, «и никого во Франции не могут арестовать и не арестовывают только по той причине, что он является демонстрантом».

Тем временем, как сообщает Le Monde, на 19 марта текущего года во Франции было подано 290 исков против представителей сил правопорядка по делу о неправомерном использовании оружия, повлёкшем за собой временную нетрудоспособность или угрозу жизни.