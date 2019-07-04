CNN: Франция навеяла — CNN о военной технике и амбициях Трампа по случаю Дня независимости

В День независимости США, который отмечают 4 июля, Дональд Трамп решил устроить в Вашингтоне — центре торжеств — военный парад с участием танков и самолётов. Телеканал CNN вспомнил, что президент был под большим впечатлением после парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже, который он посетил в 2017 году, и с тех пор мечтал организовать свой собственный, ещё более помпезный.

Теперь переместимся в Вашингтон. Этот город всегда является центром торжеств, посвящённых Дню независимости США. Президент Дональд Трамп хвастается, что в этом году празднество будет ни на что не похожим, но критики говорят: в этом-то и проблема.

Администрация Трампа добавляет последние штрихи к тому, что они окрестили «Салютом Америке». Речь идёт о праздновании 4 июля, который придётся на четверг. В Национальной аллее будут демонстрироваться танки, а также пройдёт воздушный парад. Трамп объявил, что Пентагон «в восторге» от того, что принимает в этом участие, однако CNN выяснил, что несколько высокопоставленных военачальников отказались присутствовать и выразили свою озабоченность политизацией дня рождения нации.

Президент Трамп уже долгое время мечтает провести в Вашингтоне масштабный военный парад. Мелисса Белл рассказала нам, что эта идея возникла у него на праздновании Дня взятия Бастилии в Париже. Смотрите сами.

МЕЛИССА БЕЛЛ: Танки на улицах Вашингтона, округ Колумбия, накануне «Салюта Америке» Дональда Трампа. Это новый способ отпраздновать 4 июля.

Вот что послужило источником вдохновения: 14 июля в Париже. В этот день в честь революционного прошлого Франции проходит военный парад, который стал традиционным после двух мировых войн. В День взятия Бастилии также отмечают текущие военные операции Франции.

Американский президент участвовал в этом празднике в 2017 году и, очевидно, был впечатлён французской музыкой, самолётами, маршем и танками.

Так какой же будет американская версия? Дональд Трамп написал в Twitter, что «военачальники в восторге, что покажут сильнейшую и самую современную армию в мире». Остаётся только гадать, насколько сильно праздник будет похож на французский парад, послуживший вдохновением. В 2017 году в Дне взятия Бастилии принимали участие 63 самолёта, 29 вертолёта, более 200 машин и почти 4 тыс. людей. В сентябре 2017 года в ООН Дональд Трамп дал понять своё восхищение тем, что он увидел.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Из-за того, что я увидел, мы можем устроить что-то подобное 4 июля в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню. Я не знаю, но мы должны постараться и сделать лучше. У нас будет множество самолётов, пролетающих над головой, у нас будет большая военная мощь».

Тьерри Арно, который освещал визит Трампа на Дне взятия Бастилии для французского телевидения, заявил, что было понятно, почему Трамп мог захотеть свой собственный (парад. — Ино ТВ).

ТЬЕРРИ АРНО, журналист: Для американского и французского президента это значит одно и то же: французская конституция делает президента Макрона главнокомандующим, как и американская — президента Трампа. То есть в некотором смысле он решает, что показывают в этот день, а сила, которая демонстрируется, отображает не только мощь страны, но и, конечно, президента.

Скорее всего, мы так никогда и не узнаем, что именно Дональд Трамп прошептал на ухо Эммануэлю Макрону, а также принял ли он уже тогда решение (провести парад. — Ино ТВ). Что касается цены, то одна ассоциация налогоплательщиков оценила стоимость Дня взятия Бастилии в 2014 году в чуть более $4 млн. The Washington Post сообщает, что из выплат Службы национальных парков США будет удержано почти $2,5 млн, но окончательная стоимость мероприятия остаётся неизвестной. Мелисса Белл, CNN, Париж.

Дата выхода в эфир 3 июля 2019 года.