Guardian: в США опасаются, что День независимости Трамп превратит в свою избирательную кампанию

Критики Дональда Трампа опасаются, что решение президента отметить День независимости США произнесением речи на Национальной аллее в Вашингтоне и военным парадом превратит празднование в предвыборный митинг главы государства, пишет The Guardian. Как поясняет издание, прежде торжества 4 июля в США традиционно проходили без участия президента и политических партий.

Критики опасаются, что решение президента США Дональда Трампа отпраздновать День независимости фейерверками, воздушным парадом и демонстрацией боевых танков «в сердце американской демократии» превратит праздник 4 июля в «хвастливый» и сеющий раздор предвыборный митинг, пишет The Guardian.

Кроме того, противники мероприятия требуют от президента возмещения ущерба, который может быть причинён американским дорогам, мостам и зданиям в результате этой «авторитарной демонстрации военной помпезности».

Как передаёт издание, речь по случаю Дня независимости Трамп будет читать перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне, где в своё время выступал борец за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг.

«Трамп устраивает спектакль с танками и ракетами на Национальной аллее, где проходили великие протестные акции за гражданские и человеческие права, в период, когда 140 миллионов американцев живут в бедности или считаются малоимущими. Он думает, это признак силы, но это чёртова самовлюблённая клоунада», — написал по этому поводу в Twitter глава фонда Poor People’s Campaign преподобный Уильям Барбер.

Как отмечается, сам Трамп в среду отозвался о грядущем праздновании с восторгом. «Это будет неповторимое шоу!» — написал глава Белого дома в социальных сетях.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.

По словам газеты, в последние несколько десятилетий президенты старались не привлекать к себе внимания в ходе празднования Дня независимости в США, а Национальная аллея традиционно была местом, где сотни тысяч людей собирались, чтобы увидеть не имеющий отношения к политике концерт и фейерверк.

Однако Трамп, неизменно предстающий в роли «разрушителя шаблонов», решил в этом году оказаться в фокусе всеобщего внимания, отмечает The Guardian.

Как сообщается, в праздновании примут участие военные оркестры, авиационная группа высшего пилотажа ВМС США «Голубые ангелы», самолёты президентского флота «Борт номер один», а также боевые танки M1 Abrams. По словам Пентагона, во время парада, вероятно, также можно будет увидеть бомбардировщик B-2, истебители F-35 и F-22 и вертолёт Marine One.

Как отмечает газета, шоу фейерверков также на этот раз состоится вблизи от мемориала Линкольну, а не возле монумента Вашингтону как обычно. Кроме того, вокруг мемориала будет установлена VIP-зона для членов семьи и друзей Трампа, представителей вооружённых сил и других гостей, проход в которую будет осуществляться по приглашениям.

По словам издания, некоторые усматривают в этой «демонстрации военной мощи» признак не силы, а слабости. Бывший посол США в России Майкл Макфол заметил, что фото едущих на парад танков на железнодорожной платформе напоминают о парадах, проходивших в Советском Союзе. «Неподходящее зрелище для 4 июля», — заключил экс-дипломат.