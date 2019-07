Guardian: в США опасаются, что День независимости Трамп превратит в свою избирательную кампанию

Критики опасаются, что решение президента США Дональда Трампа отпраздновать День независимости фейерверками, воздушным парадом и демонстрацией боевых танков «в сердце американской демократии» превратит праздник 4 июля в «хвастливый» и сеющий раздор предвыборный митинг, пишет The Guardian.

Кроме того, противники мероприятия требуют от президента возмещения ущерба, который может быть причинён американским дорогам, мостам и зданиям в результате этой «авторитарной демонстрации военной помпезности».

Как передаёт издание, речь по случаю Дня независимости Трамп будет читать перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне, где в своё время выступал борец за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг.

«Трамп устраивает спектакль с танками и ракетами на Национальной аллее, где проходили великие протестные акции за гражданские и человеческие права, в период, когда 140 миллионов американцев живут в бедности или считаются малоимущими. Он думает, это признак силы, но это чёртова самовлюблённая клоунада», — написал по этому поводу в Twitter глава фонда Poor People’s Campaign преподобный Уильям Барбер.

Как отмечается, сам Трамп в среду отозвался о грядущем праздновании с восторгом. «Это будет неповторимое шоу!» — написал глава Белого дома в социальных сетях.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime!