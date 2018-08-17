CNBC: дорогое удовольствие — в процессе подготовки парад Трампа подорожал почти в 8 раз
Как сообщает CNBC, стоимость военного парада, идея которого была предложена Дональдом Трампом, увеличилась на $80 млн по сравнению с запланированной изначально.
Как сообщил изданию анонимный источник в Министерстве обороны США, ориентировочная стоимость проведения военного парада сегодня составляет $92 млн против $12 млн, упоминавшихся ранее. Как уточняет издание, $50 млн должно быть выделено из бюджета Пентагона, а оставшиеся 42 — из бюджета других причастных ведомств, включая министерство внутренних дел. В общую стоимость войдут расходы на обеспечение безопасности, транспортировку техники, авиаперевозки, а также оплату труда военнослужащих.
По словам сотрудника минобороны США, в параде планируется задействовать 8 танков, а также другую военную технику, в том числе боевые машины пехоты «Бредли», боевые бронированные машины «Страйкер» и бронетранспортёры М113. Кроме того, ожидается, что зрители смогут увидеть в небе вертолёт, реактивный истребитель, транспортное воздушное судно, а также воздушный парад исторических военных самолётов. Марширующие войска в форме различных исторических периодов, символизирующих прошлое, настоящее и будущее американских вооружённых сил, также примут участие в представлении.
При этом, как отметил собеседник CNBC, беспокойство по поводу порчи столичной инфраструктуры гусеницами танков «Абрамс», вес которых составляет чуть менее 70 тонн, осталось в прошлом. Как показал проведённый анализ, благодаря распределению веса танков и накладкам гусеничного звена, улицы Вашингтона останутся невредимыми.
Как отмечает издание, Белый дом отказался от комментариев по вопросу стоимости проведения парада и переадресовал его оборонному ведомству. Тем не менее, как сообщается, парад, изначально намеченный на 10 ноября 2018 года, был перенесён на 2019 год.
Как сообщают источники, на идею проведения военного парада в США Трампа во многом вдохновил визит в Париж, где главе Белого дома удалось поприсутствовать на празднествах, посвящённых Дню взятия Бастилии.
Как напоминает издание, масштабные военные парады не проводились в Вашингтоне с 1991 года. Стоимость последнего подобного мероприятия, посвящённого окончанию операции «Буря в пустыне», составила в $8 млн, причём 5 из них были предоставлены частными донорами.
Как подчёркивает CNBC, сумма в $92 млн заставляет ранее объявленную цифру — $12 млн выглядеть незначительной. Однако, сообщая в прошлом месяце о планируемых затратах в размере $12 млн, телеканал CNN обращал внимание на то, что эта сумма эквивалентна стоимости «невероятно дорогостоящих» совместных военных учений США и Южной Кореи, отменённых незадолго до исторического саммита Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Более того, как напоминает сайт телеканала, сам глава Белого дома, отменяя учения, ссылался на экономию «целого состояния».