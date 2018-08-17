CNBC: дорогое удовольствие — в процессе подготовки парад Трампа подорожал почти в 8 раз

Ориентировочная стоимость проведения военного парада в Вашингтоне составила $92 млн вместо $12 млн, о которых сообщалось ранее, передаёт CNBC со ссылкой на анонимный источник в минобороны США. По информации издания, парад, изначально намеченный на 10 ноября текущего года, был перенесён на более поздний срок.

Как сообщает CNBC, стоимость военного парада, идея которого была предложена Дональдом Трампом, увеличилась на $80 млн по сравнению с запланированной изначально.

Как сообщил изданию анонимный источник в Министерстве обороны США, ориентировочная стоимость проведения военного парада сегодня составляет $92 млн против $12 млн, упоминавшихся ранее. Как уточняет издание, $50 млн должно быть выделено из бюджета Пентагона, а оставшиеся 42 — из бюджета других причастных ведомств, включая министерство внутренних дел. В общую стоимость войдут расходы на обеспечение безопасности, транспортировку техники, авиаперевозки, а также оплату труда военнослужащих.

По словам сотрудника минобороны США, в параде планируется задействовать 8 танков, а также другую военную технику, в том числе боевые машины пехоты «Бредли», боевые бронированные машины «Страйкер» и бронетранспортёры М113. Кроме того, ожидается, что зрители смогут увидеть в небе вертолёт, реактивный истребитель, транспортное воздушное судно, а также воздушный парад исторических военных самолётов. Марширующие войска в форме различных исторических периодов, символизирующих прошлое, настоящее и будущее американских вооружённых сил, также примут участие в представлении.

При этом, как отметил собеседник CNBC, беспокойство по поводу порчи столичной инфраструктуры гусеницами танков «Абрамс», вес которых составляет чуть менее 70 тонн, осталось в прошлом. Как показал проведённый анализ, благодаря распределению веса танков и накладкам гусеничного звена, улицы Вашингтона останутся невредимыми.

Как отмечает издание, Белый дом отказался от комментариев по вопросу стоимости проведения парада и переадресовал его оборонному ведомству. Тем не менее, как сообщается, парад, изначально намеченный на 10 ноября 2018 года, был перенесён на 2019 год.

Как сообщают источники, на идею проведения военного парада в США Трампа во многом вдохновил визит в Париж, где главе Белого дома удалось поприсутствовать на празднествах, посвящённых Дню взятия Бастилии.

Как напоминает издание, масштабные военные парады не проводились в Вашингтоне с 1991 года. Стоимость последнего подобного мероприятия, посвящённого окончанию операции «Буря в пустыне», составила в $8 млн, причём 5 из них были предоставлены частными донорами.

Как подчёркивает CNBC, сумма в $92 млн заставляет ранее объявленную цифру — $12 млн выглядеть незначительной. Однако, сообщая в прошлом месяце о планируемых затратах в размере $12 млн, телеканал CNN обращал внимание на то, что эта сумма эквивалентна стоимости «невероятно дорогостоящих» совместных военных учений США и Южной Кореи, отменённых незадолго до исторического саммита Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Более того, как напоминает сайт телеканала, сам глава Белого дома, отменяя учения, ссылался на экономию «целого состояния».