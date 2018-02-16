Spiegel: страсть Трампа к армии и парадам беспокоит даже военных

Дональд Трамп активно занимается развитием армии и вооружений, тратя на это огромные средства, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Предприятия ВПК в восторге от такой политики, но даже военным порой кажется, что президент США перегибает палку: идею Трампа провести в Вашингтоне большой военный парад в Пентагоне сочли слишком расточительной и не соответствующей американским традициям.

Больше денег на бомбы, новые военные корабли и большой армейский парад — американский президент активно занимается вооружением страны, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1961 году придерживался чёткой позиции: «Мы в правительстве должны защищаться от неправомерного влияния со стороны военно-промышленного комплекса». Он подчёркивал, что непомерная власть оборонной промышленности и армии представляет угрозу для свободы и демократии в США и нуждается в ограничении.

Сегодня, почти 60 лет спустя, американский президент Дональд Трамп прикладывает все усилия для укрепления военной промышленности, старательно игнорируя подобные предостережения, отмечает издание. ВПК нашёл в лице Трампа влиятельного союзника, и теперь США вооружаются так активно, как давно уже этого не делали.

Барак Обама во время своего пребывания на посту президента сократил расходы на оборону, делая ставку на дипломатию и помощь в развитии. Трамп движется точно противоположным курсом. Он сократил расходы на содержание Госдепартамента и ООН. Взамен военный бюджет, который на сегодняшний день составляет $606 млрд, к 2023 году должен вырасти до $742 млрд. Для сравнения, это более чем вдвое превышает весь годовой бюджет Германии, отмечается в статье.

«Армия — самая значительная политическая страсть Трампа», — пишет Der Spiegel. «Я люблю армию. Я буду её возрождать. Она будет сильнее и больше, чем когда-либо прежде», — такие обещания он давал ещё во время своей предвыборной кампании. ВПК от этого в восторге: акции американских концернов, производящих вооружение, за год существенно выросли.

Военный бюджет ещё должен быть одобрен конгрессом, однако никто не сомневается в том, что Трамп сможет настоять на выполнении большинства своих требований в этой сфере. В частности, финансовые средства должны быть выделены на новые ракеты, самолёты и корабли, на установку новых систем ПРО на Аляске для предотвращения нападений со стороны Китая, России или Северной Кореи, на покупку 77 боевых самолётов типа F-35 и 24 самолётов типа F-18. Кроме того, ВМФ США должен увеличиться с 277 до 350 военных кораблей. Эксперты, однако, предполагают, что даже при бюджете, который планирует Трамп, на это понадобится ещё не менее 30 лет. Также США собираются тратить больше средств в Европе: дополнительные миллиарды долларов должны быть выделены на укрепление военного присутствия США на восточных рубежах НАТО для защиты от России. Арсенал ядерных вооружений тоже нуждается в модернизации.

Президент утверждает, что нужно вложить много средств в развитие вооружений, чтобы не отставать от таких соперников, как Китай и Россия, которые также активно модернизируют военную технику. Америка не должна стать уязвимой. Необходимо прибегать к устрашению для предотвращения войн, уверен Дональд Трамп.

Между тем автор статьи не сомневается, что Трамп и его генералы будут готовы применить оружие, если до этого дойдёт дело. Например, для Азии президент уже велел проработать различные военные сценарии на случай развития конфликта с Северной Кореей.

Однако за одержимостью армией, характерной для Трампа, скрывается кое-что ещё, подчёркивает немецкий журнал. Подростком президент сам посещал кадетскую школу. Он с большим почтением относится к военным, потому что они идеально вписываются в образ сильного человека, который он так лелеет, пишет Der Spiegel. Хвалебные речи Трампа в адрес армии постоянно вызывают волну ликования среди особо патриотично настроенных сторонников Республиканской партии.

Многие важные позиции в Белом доме занимают бывшие военные, а свой офис Трамп сразу после вступления в должность президента велел украсить знамёнами различных родов войск. Однако порой от пристрастия Трампа ко всему военному даже его генералам становится не по себе, утверждает немецкий журнал.

Желание президента уже в этом году провести большой военный парад в Вашингтоне эксперты в Пентагоне встретили без энтузиазма. Они сочли, что это «слишком дорого, слишком расточительно», пишет издание. Расходы должны составить порядка $30 млн.

Кроме того, по мнению многих офицеров, парад противоречит американской культуре. Подобные мероприятия в США проводились очень редко, например, по случаю победы в крупных войнах. По версии одного отставного генерала, с помощью военных, которые будут маршировать мимо Трампа и приветствовать его, американский президент хочет улучшить свой имидж. В действительности же это не американская традиция, а традиция тоталитарных систем вроде Северной Кореи или Китая, передаёт Der Spiegel со слов отставного военного.