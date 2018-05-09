Focus: парад Победы — парад премьер

9 мая в столице России вновь пройдёт большой военный парад, приуроченный ко Дню Победы над гитлеровской Германией, сообщает Focus. В этом году общественности впервые представят боевые системы, которые только недавно приняли на вооружение в российской армии, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
9 мая в Москве вновь пройдёт большой военный парад, приуроченный ко Дню Победы над гитлеровской Германией. Такое крупное мероприятие, конечно же, необходимо отрепетировать, ведь позднее всё должно пройти идеально. Поэтому уже сейчас по улицам российской столицы колесят танки и другая военная техника.
В этом году общественности впервые представят боевые системы, которые только недавно приняли на вооружение: например, внушающую страх боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и различные автоматизированные системы, в том числе боевые роботы.
В День Победы в России проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине капитуляции немецкого вермахта в 1945 году. На Западе памятные мероприятия проходят 8 мая, в большинстве стран бывшего Советского Союза — днём позже: последняя подпись под документом была поставлена 9 мая в 00:16 по местному времени.
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