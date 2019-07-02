USA TODAY Оригинал

USA Today: в День независимости Трамп отсалютует Америке демонстрацией танков

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Празднование Дня независимости США в Вашингтоне, среди прочего, будет сопровождаться показом американской бронетехники, сообщает USA Today. Источник заявил изданию, что танки, согласно планам, будут выставлены в качестве «стационарной выставки».
USA Today: в День независимости Трамп отсалютует Америке демонстрацией танков
Reuters
Пентагон одобрил просьбу президента США Дональда Трампа на демонстрацию танков в ходе празднования Дня независимости в Вашингтоне, пишет USA Today со ссылкой на заявление американского лидера. Выступая в Белом доме, Трамп подтвердил, что бронетехника будет стоять на Национальной аллее.
 
«Мы собираемся разместить снаружи несколько танков, — сказал президент США. — Как вам известно, мы сейчас производим много танков».
 
Танки, пояснил один из помощников Трампа на условиях анонимности, будут стоять неподвижно в рамках «стационарной экспозиции». Пока неясно, сколько единиц бронетехники будет выставлено, какого типа и откуда её возьмут.
 
Согласно этому же источнику, стоимость транспортировки и демонстрации танков, по предварительной оценке, обойдётся ориентировочно в сумму $870 тыс.
 
В заявлении Службы национальных парков США, в ведении которой находится Национальная аллея, говорится, что они «работают с Белым домом над тем, чтобы претворить в жизнь его (Дональда Трампа. — ИноТВ) идеи по поводу «Салюта Америке» — чествования вооружённых сил США, которое будет сопровождаться музыкой, демонстрацией военной силы, воздушным парадом и выступлением президента».
 
Как напоминает издание, Трамп хотел устроить военный парад в Вашингтоне ещё в ноябре прошлого года. Тогда Белый дом оценил стоимость этого мероприятия в сумму $30 млн, однако в последний момент от этой инициативы отказались. Тогдашний министр обороны Джим Мэттис заявил, что бронетехнику не следует пускать на улицы Вашингтона, поскольку она может испортить дорожное покрытие.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
USA TODAY США Северная Америка
теги
Вашингтон парад США танк
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров