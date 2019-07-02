USA Today: в День независимости Трамп отсалютует Америке демонстрацией танков

Празднование Дня независимости США в Вашингтоне, среди прочего, будет сопровождаться показом американской бронетехники, сообщает USA Today. Источник заявил изданию, что танки, согласно планам, будут выставлены в качестве «стационарной выставки».
Пентагон одобрил просьбу президента США Дональда Трампа на демонстрацию танков в ходе празднования Дня независимости в Вашингтоне, пишет USA Today со ссылкой на заявление американского лидера. Выступая в Белом доме, Трамп подтвердил, что бронетехника будет стоять на Национальной аллее.
«Мы собираемся разместить снаружи несколько танков, — сказал президент США. — Как вам известно, мы сейчас производим много танков».
Танки, пояснил один из помощников Трампа на условиях анонимности, будут стоять неподвижно в рамках «стационарной экспозиции». Пока неясно, сколько единиц бронетехники будет выставлено, какого типа и откуда её возьмут.
Согласно этому же источнику, стоимость транспортировки и демонстрации танков, по предварительной оценке, обойдётся ориентировочно в сумму $870 тыс.
В заявлении Службы национальных парков США, в ведении которой находится Национальная аллея, говорится, что они «работают с Белым домом над тем, чтобы претворить в жизнь его (Дональда Трампа. — ИноТВ) идеи по поводу«Салюта Америке» — чествования вооружённых сил США, которое будет сопровождаться музыкой, демонстрацией военной силы, воздушным парадом и выступлением президента».
Как напоминает издание, Трамп хотел устроить военный парад в Вашингтоне ещё в ноябре прошлого года. Тогда Белый дом оценил стоимость этого мероприятия в сумму $30 млн, однако в последний момент от этой инициативы отказались. Тогдашний министр обороны Джим Мэттис заявил, что бронетехнику не следует пускать на улицы Вашингтона, поскольку она может испортить дорожное покрытие.
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