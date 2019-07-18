Le Point: для диалога с Россией Макрону надо искать безопасную стратегию

Сила российского лидера Владимира Путина состоит в умении использовать слабые стороны противника, поэтому при контактах с ним необходимо тщательно подбирать стратегию, предупреждает Le Point. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией является «хорошей идеей» для Евросоюза, однако «ослабленный медведь непредсказуем», поэтому надо заранее продумать все шаги, подчёркивается в статье.

Вступая в столкновения с «разобщёнными европейцами», российский президент Владимир Путин ничем не рискует, пишет Le Point. «Владимир Путин — мастер по дзюдо, но не великий гроссмейстер. Его сила состоит не в том, чтобы нанести несколько ударов, а в том, чтобы использовать слабые стороны противника», — подчёркивается в статье. Поэтому французский президент Эммануэль Макрон, заявивший о своём намерении начать в ближайшие недели с Путиным «длительную, плодотворную, стратегическую дискуссию», должен вначале тщательно просчитать все риски и выработать чёткую стратегию, полагает автор.



По его мнению, российский лидер «делает ставку на национал-популистов», чтобы «дестабилизировать» Евросоюз. Недавно американский сайт BuzzFeed обнародовал аудиозапись, на которой, как утверждается, зафиксированы переговоры представителей партии итальянского вице-премьера Маттео Сальвини с российской стороной. По сообщениям СМИ, итальянские политики приезжали в Москву «в надежде получить десятки миллионов долларов от России». Похожая схема ранее наблюдалась в Австрии, когда накануне европейских выборов была скомпрометирована ультраправая партия FPÖ, а также в Великобритании, где главного финансиста и сторонника брексита Аррона Бэнкса обвинили в том, что он «вёл непрозрачные дела с Россией», и во Франции, где партия «Национальный фронт» в 2014 году пополнила свою казну благодаря многомиллионному «российскому кредиту», пишет Le Point.



Однако «финансирование партий» — это лишь одна сторона противостояния, подчёркивается в статье: «Война, которую ведёт путинский режим против Европы, является, прежде всего, культурной, когда привлекаются различные пропагандисты, социальные сети и «альтернативные СМИ», которые он субсидирует». По мнению автора, «идеологическое наступление» Москвы касается защиты национального суверенитета, сохранения христианского наследия Европы, отказа от мусульманской миграции и критики гендерной теории: «Сближение между Кремлём и национал-популистами во многом похоже на то, которое во времена холодной войны связывало Советский Союз и компартии Западной Европы. Сегодня, как и тогда, речь идёт об ослаблении противника, чтобы лучше установить господство России над своими соседями и укрепить нынешнюю власть».



Российский лидер «обижен на западные общества», поскольку они «гарантируют свободу и верховенство закона», являясь антиподами «олигархической и клептократической российской модели» государственного устройства, подчёркивает Le Point. «Сам Владимир Путин изложил недавно свои амбиции в интервью Financial Times: покончить с открытым и либеральным обществом», — говорится в статье. «Либеральная идея себя изжила. Она вошла в противоречие с интересами подавляющего большинства населения», — провозгласил российский президент, и его «культурная война» против Европы сопровождается конкретными угрозами, сообщает автор.



За время своего пребывания у власти Путин «отправлял свои танки в Грузию, аннексировал* Крым, поддерживал сепаратистов в Донбассе, использовал военную силу России и своё право вето в ООН, чтобы спасти сирийского тирана Башара Асада», а также «напрямую нарушил Договор РСМД», разместив в России баллистические ракеты с ядерным оружием, которые «в течение нескольких минут смогут стереть с карты такие города, как Париж, Берлин или Варшава», пишет Le Point. «Всё это никак не сочетается с действиями дружественной державы», — подчёркивается в статье.



С одной стороны, эти угрозы «не должны вводить в заблуждение», поскольку «путинский режим переживает упадок», сообщает автор. Россия остаётся «слабым» экономическим игроком, говорится в статье: несмотря на огромные запасы нефти и газа, её ВВП составляет менее одной десятой от ВВП Евросоюза. Однако «ослабленный медведь непредсказуем», предупреждает Le Point.



Возобновление диалога с Россией является «хорошей идеей» для Евросоюза и «Большой семёрки», которую Эммануэль Макрон возглавит в следующем месяце на саммите в Биаррице, но для этого необходимо заранее иметь чёткое представление о том, чего нужно добиться, и определить стратегию, отмечается в статье. Между тем недавнее восстановление России в Совете Европы, который призван защищать права человека, «не сулит ничего хорошего» — особенно учитывая, что Франция и Германия, которые «организовали это возвращение через пять лет после аннексии* Крыма», ничего не получили взамен, подчёркивает автор. Этот эпизод показывает, что «одних разговоров с Москвой недостаточно», и европейцам нужно хорошо осознавать, в каком направлении двигаться дальше, заключает Le Point.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).