Le Figaro: между Парижем и Москвой наметилось «потепление»

Всё больше фактов говорят о потеплении в отношениях России и Франции, отмечает Le Figaro. Как сообщает издание, инициатива по сближению с Москвой исходит лично от французского президента Эммануэля Макрона, убеждённого в том, что крупных международных проблем без России не решить. При этом французские власти намерены сохранять бдительность и не дать Кремлю использовать уступки в своих целях, подчёркивает газета.

Признаков «потепления» в отношениях России и Франции всё больше, отмечает Le Figaro. Недавний визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Гавр для встречи со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом стал первой встречей на высшем уровне между Россией и Францией со времён приезда Владимира Путина в Версаль в 2017 году. За ним последовала единогласная поддержка французской делегацией в ПАСЕ решения о возвращении России в организацию. Париж также надеется увидеть Путина на Форуме мира в Париже в ноябре, а Эммануэль Макрон, вероятно, посетит Москву. Наконец, по словам высокопоставленного дипломата, принято политическое решение о проведении в сентябре встречи в формате «2+2» между российскими и французскими министрами обороны и иностранных дел. Как напоминает издание, такие встречи не проводились со времён присоединения к России Крыма весной 2014 года.

По словам газеты, инициатором сдвига в отношениях двух стран, который начался в июне этого года, выступил сам Эммануэль Макрон. 11 июня в интервью швейцарской телерадиокомпании президент Франции заметил, что «Европа должна вести диалог с Россией». «В многостороннем мире, за который я выступаю, Европе требуется выстроить новые правила взаимного доверия и безопасности с Россией, а не иметь дело исключительно с НАТО», — подчеркнул Макрон. Как отмечает Le Figaro, упоминание о НАТО было не случайным, поскольку эта тема чувствительна для Москвы. Кроме того, подчёркивая, что в отношении Крыма «нельзя вести себя так, будто ничего не произошло», лидер Франции в том же интервью не стал прямо говорить об «аннексии»*, ограничившись упоминанием о «военном жесте» Москвы.

На встрече в Осаке в ходе саммита «Большой двадцатки» Эммануэль Макрон, конечно, констатировал «глубинные разногласия в отношении «либеральных ценностей» с главой российского государства, однако подчеркнул, что «либеральные демократии и те, кто в меньшей степени могут считать себя таковыми, многое могут построить вместе». Как передаёт издание, Владимир Путин в ответ на это только улыбнулся.

«После многочисленных трений во франко-российских отношениях после присоединения Крыма в 2014 году в Париже поистине веет ветер перемен», — заключает газета. «Мы вошли в фазу потепления отношений. Как с одной, так и с другой стороны имеется понимание, что оставаться в текущем положении нельзя», — поясняет французский дипломат.

Как отмечает газета, время для примирения выбрано крайне удачно. В этом году Франция председательствует в «Большой семёрке», и хотя говорить о возвращении России в этот формат «преждевременно», Макрон хотел бы придать динамики отношениям с Россией и возобновить «стратегический диалог» с ней, признаются в дипломатических кругах Франции. Тем более что сегодня, когда срок правления Ангелы Меркель подходит к концу, а Лондон поглощён брекситом, французскому президенту открыты в Европе все дороги.

«Эммануэль Макрон хотел бы стать человеком, решившим проблему с Россией. Ему также кажется, что полезно привлечь русских на свою сторону для противостояния Китаю и США», — делится с изданием неназванный дипломат. Кроме того, поддержка Москвы требуется Парижу для разрешения сирийского и иранского кризисов, а также для борьбы с терроризмом. «В Париже считают, что решение крупных международных вопросов без России невозможно», — пишет автор статьи.

В планах Макрона также проведение новой встречи «нормандской четвёрки» с целью перезапуска переговоров о мире в Донбассе. Французский президент связывает надежды на «возрождение» Минских соглашений с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского, способного, по мнению Макрона, продуктивно вести переговоры с Россией.

Тем не менее в Елисейском дворце утверждают, что сохраняют бдительность. «Мы перебираем темы, в отношении которых мы согласны и можем двигаться вперёд. При этом мы наказываем Россию за неадекватное поведение. На самом деле мы действуем избирательно в каждом случае, отдавая себе отчёт в структурных трудностях в отношениях», — поясняет источник издания в дипломатических кругах.

Однако «прагматизм» Макрона по нраву не всем, замечает газета. Так, возвращение России в Совет Европы вызвало яростный протест Украины и ряда других государств Восточной Европы. Для Москвы это стало очередной возможностью посеять раздор в рядах ЕС, полагает издание. «С Россией всегда есть риск превращения любого события в инструмент», — предупреждает сотрудник французского МИД. Российская пресса восприняла восстановление в ПАСЕ как победу и негласное признание присоединения Крыма. «Ведь для России уступки ничего не значат. Единственное, что принимается в расчёт, — это соотношение сил», — делает вывод автор статьи.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).