Макрон: Россию не примут в G7, пока нет прогресса в минском процессе

В своём интервью RTS Эммануэль Макрон пообещал вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным как с позиции президента Франции, так и как лидер страны, которая председательствует в «Большой семёрке». Он заявил, что Европе необходим диалог с Россией, но при этом заверил, что Россию не примут обратно в G7, пока в урегулировании украинского кризиса не появится значительного прогресса.

Во время празднования годовщины высадки союзников в Нормандии вы произнесли очень мощную речь. Но незадолго до этого президент Путин встретился с Си Цзиньпином. В этом было много символичности: есть риск, что Россия отстраняется и идёт на восток. Что можно сделать, чтобы связать её с Западом? Например, можно было бы пригласить Владимира Путина на саммит «Большой семёрки».

ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы должны продолжать наш диалог, нашу работу с Россией. Россия — это Европа. Я в этом точно уверен. И я считаю, что Путин — сын Санкт-Петербурга. У нас с ним постоянный диалог. Конечно, у нас есть и реальные разногласия, и вопросы, по которым мы ведём совместную работу. И их немало.

Есть и недоверие.

ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН: Разрыв произошёл из-за событий недавнего прошлого. Но гораздо важнее история народов.

Я знаю, что он был приглашён… этот был сильный жест…

ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН: Россия — это великий народ, великая страна, которая пережила трагедии вместе с нами — Вторая мировая война, никогда нельзя забывать, какую цену они заплатили в этом конфликте. И я считаю, что мы поступим неправильно, если позволим России соскользнуть в сторону Китая. Россию нужно связать с Европой.

Господин президент, были ли какие-то ошибки? Расширение НАТО в их сторону, неудавшиеся встречи вашего предшественника Франсуа Олланда, который, как считают русские, их оскорбил, отказавшись отдать дань памяти погибшим. Нужно ли перед ними извиниться за какие-то ошибки?

ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН: Думаю, да. Наверняка, если посмотреть на последние 20 лет, то с обеих сторон можно найти перекрёстки, на которых стоило взять иное направление. Я считаю, что в диалоге…

Например, отказаться отдать дань памяти погибшим — это была ошибка?

ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН: Я не хочу критиковать своих предшественников, я здесь не за этим.

Вы только что говорили про дань памяти…

ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН: Я отдал дань памяти!… Подождите, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Когда я приехал в Россию, я присутствовал на кладбище. Между прочим, я присутствовал на памятном мероприятии на кладбище, где лежит старший брат Владимира Путина, который погиб во время той войны, который стал жертвой большого голода и блокады Санкт-Петербурга. Это часть русской души.

Но я считаю, что сегодня России нужно приложить усилия. В ситуации с Украиной она должна приложить усилия. Мы не можем делать вид, будто ничего не произошло. Как бы то ни было, имели место враждебные военные действия. Мы должны продолжать совместную работу в Сирии. Нам необходимо поддерживать коммуникацию на многих площадках, где ведутся операции. Так что нельзя делать вид, будто ничего не произошло, и всё это продолжалось, в том числе, когда были те размолвки с расширением НАТО.

Сегодня как председатель «Большой семёрки» я считаю, что моя обязанность — начать новый диалог с Владимиром Путиным. Я считаю, что если в Минском процессе не будет ясных, твёрдых и измеримых подвижек, не может быть и возобновления «Большой восьмёрки». Однако необходим стратегический диалог с Россией, ему нужно придать динамики. Именно поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинные, насыщенные, стратегические переговоры с Владимиром Путиным — и как президент Франции, и как председатель Большой семёрки, — чтобы снова найти контакт.

Я убеждён что Европа, в которую я верю, и тот многосторонний формат, который я защищаю, нуждается в создании новой системы доверия и безопасности с Россией. И это не должно идти только через НАТО. Она должна строиться между Европой и Россией с новой терминологией и, как я уже сказал, при доверии и в безопасности. Туда должны входить действия в сфере кибербезопасности, туда должна входить деятельность в третьих странах, туда должна входить общая стратегия по обеспечению безопасности на наших границах.

Дата выхода в эфир 11 июня 2019 года.