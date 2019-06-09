Le Figaro: дуб дружбы Макрона и Трампа погиб

Дуб, посаженный президентами Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в саду перед Белым домом в прошлом году в знак тесной связи двух наций, погиб, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, дерево не пережило фитосанитарного карантина со стороны таможенных служб, которому его подвергли после «постановочной посадки».
Дуб, посаженный президентами Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в саду перед Белым домом 23 апреля прошлого года, погиб, сообщает Le Figaro.
Как напоминает издание, ранее газета Le Monde, ссылаясь на неназванные французские источники, писала, что на месте, где было посажено дерево, отныне зеленеет трава. В субботу эта информация подтвердилась.
По сообщениям газеты, саженец дуба из леса в департаменте Эна, где в годы Первой мировой войны погибли 2 тыс. американских моряков, призванный стать символом тесных связей Франции и США, не пережил фитосанитарного карантина, которому американские таможенные службы подвергли растение после посадки.
В 2018 году, после «постановочной» посадки дерева двумя президентами в компании их супруг дуб был отправлен на карантин, обязательный для всех импортируемых в США растений, семян и почв во избежание распространения болезней и размножений насекомых-вредителей, напоминает газета.
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