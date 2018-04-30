HuffPost: посаженный Трампом и Макроном дуб не исчез, а отправлен на карантин

Причиной исчезновения с лужайки Белого дома знаменитого дуба, посаженного президентами Трампом и Макроном, стала необходимость отправить дерево на карантин, согласно таможенным требованиям США, сообщает французский Huffington Post. Как сообщил изданию источник в Елисейском дворце, церемония посадки дерева была проведена ради фотоснимков без предварительного санитарного контроля, благодаря «особому одолжению» Дональда Трампа.

Исчезновение французского дуба, посаженного возле Белого дома президентами Трампом и Макроном не станет причиной «дипломатического скандала», — успокаивает читателей французский Huffington Post.

Как напоминает издание, в субботу 28 апреля во время визита в Белый дом Ангелы Меркель многие журналисты удивились, не обнаружив ставшего уже знаменитым дуба, подаренного лидером Франции Дональду Трампу. Судя по фотографиям агентства Reuters, на месте молодого побега не было ничего, кроме газона.

Reuters

Причина исчезновения дуба до последнего времени оставалась загадкой. Высказывались предположения о том, что дерево было выкорчевано окончательно, а также, что его посадка была перенесена на осень — более благоприятный для этого сезон. Однако, по словам издания, сегодня эти гипотезы можно исключить. Разгадка кроется в борьбе с болезнями растений.

Как сообщил источник HuffPost в Елисейском дворце, побег дуба был помещён на карантин, согласно американским таможенным правилам, касательно импорта растений, семян и почвы из-за рубежа. Карантин необходим во избежание распространения заболеваний и размножения насекомых-вредителей в американской почве.

Таким образом, дерево было посажено президентами перед объективами фотокамер, а затем было отправлено для прохождения необходимой процедуры контроля. Как подчеркнули в Елисейском дворце, возможность запечатлеть момент посадки без прохождения предварительного санитарного осмотра стала «особым одолжением» со стороны Дональда Трампа.