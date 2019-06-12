За кулисами показной дружбы — Le Figaro рассказала, как Трамп и Макрон воевали за организацию годовщины «Дня Д»

Несмотря на множество «позитивных сигналов», отправленных Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в ходе празднования годовщины высадки союзных войск в Нормандии, в реальности отношения двух лидеров только ухудшились, пишет Le Figaro. Как стало известно изданию,в ходе подготовки к церемонии на американском кладбище во Франции администрации президентов не прекращали воевать за мельчайшие детали до последней минуты.

Некоторые детали бывают более красноречивыми, чем улыбки и громкие заявления о дружбе, пишет Le Figaro о последней встрече Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Как отмечает газета, встретившись на прошлой неделе во Франции, президенты двух стран притворно «отправляли позитивные сигналы» о своих взаимоотношениях, хотя на само деле отношения только ухудшились. Об этом свидетельствует серьёзное противостояние двух администраций за кулисами подготовки к мероприятию, продолжавшееся до последней минуты.

По информации издания, кульминацией этого противостояния стала церемония, проходившая на кладбище в коммуне Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены американские солдаты. Как напоминает издание, Франция уступила территорию кладбища Соединённым Штатам, однако она не считается территорией иностранного государства, подобно посольству. Тем не менее, помощники американского президента пытались навязать Эммануэлю Макрону собственные условия, в частности, в том, что касается трибуны и микрофона для главы Белого дома.

Учитывая, Дональд Трамп выше Эммануэля Макрона на 13 см, глава Белого дома хотел выступать перед высоким микрофоном, установленном на трибуне, адаптированной под его рост. Эти требования были «немыслимы» для французов, ответственных за соблюдение протокола, не желавших, чтобы Эммануэль Макрон выглядел низким на фоне трибуны и был вынужден «скручивать» гибкий микрофон. Как сообщает газета, для достижения компромисса по этому вопросу Елисейскому дворцу и Белому дому потребовалось два дня переговоров.

В итоге французскому лидеру всё же пришлось выступать перед слишком высокой для него трибуной, однако он добился, чтобы надпись на трибуне гласила «D-Day», а не «Президент Соединённых Штатов». Причём, принимая во внимание приверженность Трампа своему церемониалу, для осуществления этой замены французской стороне пришлось идти на хитрости.

Высота микрофона стала не единственным поводом для трений в ходе подготовки к церемонии, отмечает издание. Как сообщается, американский лидер, председательствовавший на церемонии в Кольвиль-сюр-Мер, настоял на том, чтобы прилететь на кладбище на вертолёте вместе со своей супругой Меланьей. Это требование вынудило Эммануэля и Брижит Макрон, которые до этого перемещались на автомобиле, также воспользоваться вертолётом в для поддержания равенства. При этом им пришлось лететь в нескольких метрах позади, чтобы американская президентская чета приземлилась первой и могла оказать им приём на месте.