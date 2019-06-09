Sud Ouest: французский историк не согласна — Россия сама забыла о помощи США в борьбе против нацистов

Россия обвиняет Запад в переписывании истории, но она и сама этим грешит, заявила французский историк Сесиль Весье в интервью Sud Ouest. По словам эксперта, Москва умалчивает, что США Советскому Союзу помогали, поставляя оборудование и военные машины. Кроме того, эксперт отмечает, что в победе были важны как успехи советского народа и армии, так и высадка в Нормандии.
Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова призвала «не преувеличивать» важность высадки в Нормандии, отметив, что она «не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой войны». Журналист Sud Ouest решил прояснить этот вопрос со специалистом по русской истории Сесиль Весье. Она считает, что важно отойти от такой «абсурдной оппозиции».
«Очевидно, что Европу освободили одновременно благодаря невероятным усилиям советских солдат и народа, который претерпел ужасные страдания от нацистов, и благодаря молодым людям, которые высадились в Нормандии 6 июня. С исторической точки зрения, оба события были абсолютно необходимы», — приводит издание слова Сесиль Весье.
По её словам, СССР ждал открытия второго фронта, поскольку это облегчало задачу, оттягивая часть немецкой армии на Запад. И точно так же американцы не смогли бы добиться успехов так быстро, если бы Красная армия не сработала на Восточном фронте.
В свою очередь, насчёт того, что Мария Захарова упрекнула Запад в переписывании истории, то госпожа Весье отвечает: «Мы часто упрекаем других в том, что делаем сами». Она признаёт, что в Голливуде и в некоторых политических декларациях превозносится американский вклад в дело победы. Однако, по словам французского историка, этим грешит и Россия, которая создала культ вокруг сражений Красной армии.
Причём, как она отмечает, разница в том, что в СССР это прославление настало гораздо позже. По её словам, вызвано это тем, что советское правительство осознавало ошибки, допущенные во время войны: было союзником Германии, затем не смогло предугадать нападение. По словам Весье, в 1941 году солдаты даже не знали, в какой батальон поступить, у них было указание подбирать оружие павших товарищей, потому что вооружений не хватало. И до 1960-х тема победы в СССР замалчивалась.
А вернулась эта тема на первую полосу после геополитических конфликтов — в частности, в Южной Осетии, в Крыму, в Сирии. И для Кремля это не просто память, но и политический вопрос. Последние десять лет российское правительство прославляет достижения России в победе над Германией и замалчивает тот факт, что США Советскому Союзу помогали, поставляя оборудование и военные машины.
«Кремль стремится сделать победу 1945 года чисто русской победой, полностью забывая про участие других советских народов: украинского, армянского, грузинского», — отмечает историк Сесиль Весье в интервью Sud Ouest.
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