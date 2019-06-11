L’Obs: Трамп вновь заговорил о поднятии пошлин на французское вино
Дональд Трамп дал понять, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщает L’Obs.
«Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берём совсем немного, — заявил президент США в интерью телеканалу CNBC. — Эта страна позволяет ввозить французские вина — хоть это и отличные вина (…) — за бесценок».
«Это несправедливо. Нужно с этим что-то делать», — добавил глава Белого дома.
Как напоминает издание, в ноябре прошлого года Трамп уже критиковал в Twitter дисбаланс в торговых отношениях Франции и США касательно винной продукции.
«Франция серьёзно затрудняет продажу американского вина у себя и устанавливает высокие таможенные пошлины, в то время как США облегчают доступ французским винам и устанавливают исключительно низкие пошлины. Это несправедливо, нужно это менять», — возмущался тогда американский президент.
Как отмечается в статье, новые комментарии Трампа появились на фоне переговоров США и Брюсселя о новом торговом соглашении, в которое ЕС не хочет включать сельскохозяйственную продукцию.
При этом, как подчёркивает журнал, хотя Франция, являясь членом Европейского союза, не устанавливает таможенные пошлины на импортные товары самостоятельно, дисбаланс в таможенных тарифах действительно существует. Если американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 центов за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нём алкоголя, то в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.
Однако, по словам издания, европейский рынок отнюдь не закрыт для американских вин, ведь с 2007 по 2018 год их импорт во Франции вырос на 200%. Кроме того, по данным французской таможни, Европа далеко не основной рынок экспорта для американской продукции.
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