Le Figaro: несмотря на санкции, Франция продолжает сотрудничество с Россией

Во французском Гавре прошли переговоры между Дмитрием Медведевым и главой французского правительства Эдуаром Филиппом, пишет Le Figaro. Как рассказывает издание, несмотря на европейские санкции, русско-французский диалог никогда не прерывался, а на встрече премьер-министры двух стран выразили желание вывести его на новый уровень и развивать сотрудничество в экономической сфере.

В понедельник в Гавре состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, который был мэром этого города на северо-западе страны с 2010 по 2017 годы, сообщает Le Figaro. По утверждению Филиппа, главной целью переговоров было «открытие нового пространства для политического диалога с Россией». В свою очередь Медведев подчеркнул, что «нельзя замораживать каналы общения и прерывать контакт, потому что это самый плохой путь, которой только может быть».

Как напоминает издание, русско-французские отношения прервались после аннексии* Крыма в 2014 году и из-за помощи, которую оказывает Москва сепаратистам с востока Украины. Несмотря на последовавшие за этими событиями санкции со стороны Евросоюза, Эдуар Филипп опроверг мнение, что Россия и Франция не разговаривают между собой. «Этот рефрен не соответствует реальности», — заявил французский премьер по итогам переговоров, продлившихся больше часа.

Le Figaro отмечает, что со своей стороны глава российского правительства перечислил многочисленные примеры экономического и культурного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Франция остаётся первым иностранным работодателем в России благодаря таким крупным предприятиям, как Renault и Auchan. По утверждению Эдуара Филиппа, несмотря на санкции, у стран остаётся «поле для манёвра» для «динамизации» двусторонних экономических отношений

Кроме того, премьер-министры обсудили вопрос о двух арестованных в России французах, один из которых — бизнесмен Филипп Дельпаль. «Я рассказал, какие эмоции вызывают эти случаи, — поделился Эдуар Филипп. — Я думаю, что он (Медведев. — Ино ТВ) услышал позицию Франции: мы уважаем российскую судебную процедуру и внимательно следим, чтобы нам гарантировали соблюдение условий содержания заключённых». Хотя Дмитрий Медведев заверил, что принял к сведению обеспокоенность французского коллеги, он также свёл их на нет, напомнив, что «это вопрос деятельности судебной системы» России.

Что касается международных кризисов, Эдуар Филипп призвал главу российского правительства «быстрее вникнуть в изменившуюся политическую обстановку на Украине» после выборов нового президента Владимира Зеленского. Как сообщает Le Figaro, по вопросу Ирана премьер-министр Франции отметил, насколько важно «избегать неконтролируемого развития событий и способствовать снижению напряжённости», главным образом посредством диалога.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).