BuzzFeed: из-за разногласий с Трампом на саммите G7 впервые может не быть совместного заявления

Совместное заявление по итогам саммита G7 во Франции не должно быть принято, в случае сильных разногласий между Дональдом Трампом и прочими членами «семёрки» — такое мнение высказал президент Эммануэль Макрон, пишет BuzzFeed. Как отмечает издание, в прошлом Трамп зачастую расходился во мнениях по ключевым темам с другими участниками саммитов G7, что приводило к «неудобным компромиссам». Впрочем, не все страны «семёрки» поддержали Макрона — против идеи французского лидера уже выступили Япония и Германия.

Французский президент Эммануэль Макрон не хочет, чтобы в результате грядущего саммита G7 (принимать который будет Франция) было подписано совместное заявление, в случае слишком серьёзных разногласий с Дональдом Трампом по вопросам торговли и климата, сообщает BuzzFeed.

Если позиция Макрона будет одобрена, то будущая встреча может стать первым в истории саммитом «семёрки», на котором лидеры стран не смогли прийти к совместному заявлению, отмечает издание.

По словам одного высокопоставленного французского политика, вместо совместного заявления Макрон предпочёл бы «резюме по итогам встречи», содержащее итоги проведённых дискуссий и списки конкретных мер по противодействию глобальным вызовам.

Как отмечает BuzzFeed, Дональд Трамп постоянно вступал в полемику с другими членами G7 по целому ряду ключевых проблем. На своём первом саммите «семёрки» в Италии Трамп был единственным, кто не хотел давать обязательств по борьбе с изменениями климата, а в прошлом году он постфактум отверг итоговое заявление, принятое на саммите в Канаде.

Впрочем, не все члены G7 позитивно отнеслись к предложению Макрона: к примеру, Германия дала понять, что не хотела бы отклонений от формальных обязательств «семёрки». Своё беспокойство также выразила и Япония, которая примет следующий за французским саммит G7 в Осаке.

Издание пишет, что предыдущие саммиты с участием Трампа были отмечены «недипломатичными эпизодами», «изнурительными переговорами» и «неудобными компромиссами».

В ходе подготовительной перед саммитом встречи во французском Лилле между сторонами был достигнут консенсус по теме защиты природного многообразия, а также по теме борьбы с деструктивными торговыми практиками. Однако, разногласия между США и прочими странами G7 по вопросам реформ ВТО, неравенства и борьбы с изменениями климата вновь были очевидны, отмечает BuzzFeed.