Le Monde: Макрон объявил о создании космических сил Франции

Французский президент Эммануэль Макрон объявил, что в рамках вооружённых сил создаёт космические силы Франции, пишет Le Monde. По его словам, Париж не собирается наводнять космос оружием и последовательно выступает против этого, но всё же хочет иметь возможности для самообороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании нового военного командования, которое будет заниматься космосом, пишет Le Monde. «Чтобы обеспечить развитие и расширение наших космических возможностей, в сентябре в рамках военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование», — приводит издание слова президента.

Макрон назвал космос «по-настоящему отдельной задачей для национальной безопасности, учитывая заложенный в нём потенциал для конфликтов». Так что президент ещё в 2018 году уверял, что создаст «стратегию космической обороны» Франции, и вот теперь он объявил, что она готова, и он её одобрил. По его словам, этот документ поможет обеспечивать защиту космоса и с помощью космоса защищать другие сферы.

«Мы будем глубже знать обстановку в космосе, мы будем лучше защищать наши спутники, в том числе и активными методами», — приводит издание его слова. Кроме того, он пообещал выделить на это дополнительные средства.

Несколькими днями ранее в интервью Le Monde начальника главного штаба армии Франции генерал Франсуа Лекуантр также отметил важность космического направления в обороне страны: «До этого момента мы считали космос пространством, из которого можно воздействовать на Землю. Теперь мы думаем о действиях в космосе. Это поле для манёвра, не для битвы. Франция против того, чтобы наводнять космос оружием, и будет и впредь агитировать в международных организациях против этого. Но она будет защищать себя и разрабатывать средства для обнаружения угроз для своих спутников».

В качестве таких угроз приводятся шпионаж, помехи, кибератаки, противоспутниковое оружие. Автор статьи отмечает, что космос необходим для ведения операций на земле, и он стал полем для конфронтации разных держав. Так, по его словам, США, Китай и Россия уже много лет ведут гонку за доминирование в космосе.

Так что Франция выделила €3,6 млрд до 2025 года на космическую оборону. В эту сумму войдёт обновление французских спутников по наблюдению и коммуникации, запуск трёх спутников электромагнитной прослушки, а также модернизация космического наблюдательного радара.

Между тем, ещё в июне министр вооружённых сил Флоранс Парли заявила, что Франция займётся изысканиями в области новых поколений военных спутников, напоминает Le Monde.