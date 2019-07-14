Le Monde: Макрон объявил о создании космических сил Франции
Российская теннисистка Елена Веснина намерена в скором времени возобновить тренировки.
Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» может провести ряд матчей Евролиги на московской «ВТБ Арене».
На Украине на трассе Николаев — Снигирёвка автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.
В Саратовской области прокуратура начала проверку по факту загрязнения пруда около села Губаревка. По рассказам местных жителей, вода приобрела зелёно-синий цвет и издаёт «тухлый запах».
Женская сборная России по регби-7 одержала победу над национальной командой Испании в матче 1/2 финала отборочного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский прокомментировал в беседе с RT сообщение СМИ о планах США объявить о санкциях против Турции из-за С-400.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность тем, что игроки в Испании плохо осведомлены в вопросе запрещённых футболистам препаратов.
Посольство России в Азербайджане держит под контролем ЧП во Дворце шекинских ханов, в результате которого, как сообщается, пострадали двое россиян.
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего английского «Ливерпуля» Тайво Авония.
В Центризбиркоме заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, занимающимся приёмом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.
В воскресенье, 14 июля, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки — кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днём локально град. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.
Молодёжный хоккейный клуб «Ирбис», входящий в систему казанского «Ак Барса», объявил о назначении Ильназа Загитова главным тренером команды.
В Татарстане ожидается переменная облачность в воскресенье, 14 июля. Возможны дожди, грозы и град, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Российско-турецкая комиссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.
Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил французскому «Пари Сен-Жермен» обменяться бразильскими нападающими.
Депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
На параде трамваев в День московского транспорта побывали более 100 тыс. человек.
На фестивале «Славянский базар в Витебске» начался международный конкурс эстрадных исполнителей, сообщает «Российская газета».
Двое россиян пострадали при падении ветки дерева на группу людей во Дворце шекинских ханов в Азербайджане, состояние ещё четырёх человек оценивается как тяжёлое.
Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа провели учения в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В Париже неподалёку от Елисейских Полей, где недавно завершился военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, начались беспорядки, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в технической программе дуэтов в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию во Дворце шекинских ханов, где на группу людей упала ветка 500-летнего дерева.
На утро воскресенья, 14 июля, в лесах Красноярского края зафиксировано 80 очагов возгораний на площади 270 тыс. гектаров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства.
Цикл мероприятий «Лунная неделя» пройдёт в Музее космонавтики в Москве с 18 по 21 июля, сообщает Inforeactor.
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место на восьмом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
Сапёры Западного военного округа обезвредили около пяти тысяч взрывоопасных объектов с начала 2019 года, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил изменение формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое вступит в силу с сезона-2020/21.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы.
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с ФАН прокомментировал победу московской команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россельхознадзор обнаружил случаи сокрытия вспышек болезней у животных в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018—2019 годах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил реакцию США на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды сербского форварда Марко Симоновича.
В Киеве запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль».
Российские туристы рассказали, какими критериями руководствуются при выборе авиабилетов. Об этом сообщает НСН с ссылкой на портал «Туту.ру».
Мужская сборная России по водному поло потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче за третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
В Азербайджане по меньшей мере 19 человек, в том числе туристы, пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева, которое находится на территории Дворца шекинских ханов.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал об изменении правил проведения плей-офф турнира.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подтвердил что латвийский баскетбольный клуб ВЭФ не примет участия в следующем розыгрыше турнира.
Китайская компания Huawei планирует массовые сокращения на своих предприятиях в США в связи с внесением фирмы в так называемый чёрный список. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В Турцию в рамках исполнения контрактных обязательств самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка компонентов ЗРС С-400. В российском оборонном ведомстве заявили, что доставка в Турцию остальных элементов системы будет организована в строгом соответствии с условиями заключённого с Анкарой контракта и в согласованные сторонами сроки.
Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича завершил выступления на ралли-марафоне «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков после аварии.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление немецкого профессора политологии Томаса Егера о том, что поставка первых компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 уже является «огромной победой» для российского лидера Владимира Путина.
Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал учения стран НАТО и государств — партнёров Sea Breeze в акватории Чёрного моря.
Большой фестиваль Италии проходит в саду «Эрмитаж» в Москве, сообщает газета «Известия».
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что провал переговоров по соглашению об условиях брексита приведёт к досрочным всеобщим парламентским выборам.
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону в свете запрета трансферов.
Китайские власти задержали гражданина Канады в китайском городском округе Яньтай в провинции Шаньдун. Об этом пишет Global News со ссылкой на канадский МИД.
В Москве планируют построить четыре автомобильных моста до конца 2019 года.