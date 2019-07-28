Spiegel: немецкие солдаты не смогли вылететь в Литву из-за неисправности самолёта

Поломка двигателя самолёта Airbus A310 не позволила солдатам немецкого мотопехотного батальона отправиться в Каунас, сообщает Der Spiegel. Издание пишет, что бойцы бундесвера должны пополнить ряды расквартированного в Литве многонационального батальона НАТО, находящегося в стране с 2017 года.
Подразделение бойцов бундесвера не смогло отправиться в Литву из-за поломки транспортного самолёта, сообщает Der Spiegel. Согласно плану, Airbus A310 немецких ВВС должен был вылететь из Кёльна в Каунас, однако в аэропорту у самолёта была обнаружена неисправность двигателя.
В результате полёт был отложен. Издание пишет, что участвующие в нём солдаты являются частью 391-го мотопехотного батальона бундесвера: они должны присоединиться к большому многонациональному батальону НАТО, расквартированному в Литве. 16 БМП «Мардер» и один ремонтный тягач «Бюффель» уже прибыли в Литву поездом, сообщает Der Spiegel.
Издание напоминает, что в 2017 году НАТО разместило в Польше и в странах Прибалтики четыре многонациональных батальона: это было сделано в качестве ответа на действия России в Крыму. Действия альянса вызвали критику со стороны Москвы.
Бундесвер возглавляет многонациональный батальон, размещённый в Литве. Как отмечает Der Spiegel, в последнее время состояние немецкой авиации всё чаще становится предметом публичного обсуждения: многие немецкие политики уже не раз откладывали из-за поломок свои вылеты, или же были вынуждены задержаться в заграничных командировках.
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