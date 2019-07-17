«Наши возможности не безграничны»: DN рассказал о планах США по сдерживанию России в Прибалтике

Прибалтийские государства хотят, чтобы в их регионе постоянно находилась серьёзная группировка американских войск, способная сдерживать Россию, пишет Defense News. Тем не менее, как отмечает портал, в Вашингтоне пока точно не знают, как именно можно усилить группировку в Прибалтике, однако речь, скорее всего, пойдёт о небольших специализированных подразделениях. При этом возможности США для усиления присутствия не безграничны, а на переброску войск уходят весьма серьёзные средства.

Прибалтийские государства хотят, чтобы в их регионе находилась более серьёзная группировка американских войск, необходимых для сдерживания России, пишет Defense News.

С момента «аннексии»* Крыма в 2014 году, НАТО и США усилили своё присутствие в Восточной Европе, в частности развернули там силы НАТО быстрого реагирования, создали склады снаряжения, разместили на ротационной основе танковую бригадную боевую группу, а также регулярно проводят всё более сложные учения.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, развёртывание в Латвии, Литве и Эстонии усиленных батальонов передового базирования серьёзно снизило риск вооружённого конфликта в Прибалтике.

«С другой стороны, давайте начистоту: США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников, — отметил он. — Я убеждён в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе».

По его мнению, даже относительно незначительное американское присутствие в виде подразделений ПВО малого радиуса действия или армейской роты на каждый батальон передового базирования «серьёзно усилит сдерживающий потенциал НАТО».

Литва, чьё географическое положение достаточно опасно из-за общей границы с Белоруссией и Калининградом, серьёзно усилила свой военный потенциал со времён крымских событий. Литва соединена с Польшей короткой, 64-километровой границей, известной как Сувалкский коридор. В случае если российские силы его перекроют, то Литва и вся Северная Прибалтика окажутся отрезанными от остальной Европы.

Однако Литва не сидела, сложа руки в ожидании помощи от Европы или Америки: она предприняла шаги по модернизации своей армии, закупив новую боевую технику, сформировав новую бригаду, а также восстановив воинский призыв. Кроме того, в 2018 году Литва достигла планки НАТО в 2% расходов на оборону от ВВП страны и планирует увеличить этот показатель до 2,5% к 2030 году.

Однако, несмотря на все усилия Литвы и Восточной Европы по усилению военного потенциала, Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Западном военном округе, расширяет военное сотрудничество с Белоруссией и милитаризует Калининград. Все эти шаги направлены на то, чтобы Россия сумела одержать победу в региональном конфликте, считает Defense News.

Кроме того, напоминает портал, Москву обвиняют в проведении особых операций в «серой зоне» конфликта, призванной раздробить НАТО и Европу с помощью «вмешательства в выборы, кибератак и попыток повлиять на население посредством фальшивых сообщений в соцсетях».

Тем не менее, когда литовским чиновникам задали вопрос о том, какие американские подразделения они хотели бы получить в первую очередь, они не смогли перейти к конкретике, однако вновь указали на важность военного присутствия США.

Американская армия на данный момент располагает 6 тыс. военнослужащими в семи разных странах в рамках трёх отдельных ротаций — бронетанковой, авиационной и тыловой. При этом, по словам заместителя министра армии США Райана Маккарти, в его ведомстве регулярно проходят встречи, необходимые для того, чтобы увязывать текущие операции с Национальной стратегией обороны.

По словам Маккарти, 60% армейских бригадных боевых групп приближаются к максимальному уровню боеготовности. Тем не менее командование сухопутных сил США в Европе не уточнило, какие подразделения Вашингтон может в дальнейшем развернуть в Прибалтике.

Однако, как отметил Маккарти, в Прибалтику могут отправить, скорее всего, не крупные бригады на ротационной основе, а гораздо более мелкие подразделения. По словам бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, в Прибалтике на постоянной основе должны находиться дополнительные мелкие и специализированные подразделения.

«Я считаю, что нам понадобятся подразделения тылового обеспечения, разведки, связи, и, в общем-то, подразделения ПВО и ПРО, — отметил он. — Иными словами, силы, которые разворачивать несколько дольше, но которые обеспечат создание важной структуры, необходимой для быстрого укрепления позиций».

При этом, по словам Ходжеса, многие из этих подразделений могут принадлежать к Национальной гвардии и резерву сухопутных войск, так как подобным потенциалом отличаются резервные соединения, идеальные подходящие для ротаций.

«Армия больше не будет расти в численности, и если вам нужен этот потенциал, вам придётся брать его из резервов», — добавил он.

В список причин, почему США не развернут в Прибалтике крупные пехотные, бронетанковые или артиллерийские соединения, входит отсутствие большого количества места для боевой подготовки и нехватка жилого фонда.

Кроме того, Ходжес также предупредил, что если США решат отправить в Прибалтику большее количество подразделений, очень важно обеспечить их интеграцию в существующие командные структуры.

Если же США решат не отправлять в Прибалтику дополнительные силы ради сдерживания России, то, по словам Ходжеса, Вашингтону необходимо продолжать стимулировать страны к улучшению инфраструктуры для повышения мобильности войск.

Что касается Литвы, то она работает над ускорением процедуры пересечения границы и уже продемонстрировала способность выдавать разрешения в течение одного часа. Кроме того, эта страна также переделывает старую советскую железнодорожную колею под европейский стандарт.

Хотя в Литве хотят, чтобы американский флаг развивался над страной на более постоянной основе, их мечтам мешает ряд факторов, в частности возможности самих США. «Даже если сюда подключатся резервные силы, наш потенциал не безграничен», — отметил Ходжес.

При этом отправка войск обходится совсем недёшево: за последние несколько лет США потратили на это несколько миллиардов долларов.

«Лучшее сдерживающее качество, которым обладает альянс — это единство, — подчеркнул американский генерал. — Это первое, что не даёт Российской Федерации сделать ужасный просчёт… Так что если мы решим отправить дополнительные силы в другие страны, мы должны удостоверится, что провели всю необходимую дипломатическую работу со всеми нашими союзниками, а не только с теми, что находятся на восточном фронте».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).